Piyasaya 369 milyar TL destek

Katılım bankacılığı 2021 yılında piyasalara destek vermeyi sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Hedefimiz, 2025' kadar bankacılık sektöründeki payımızı yüzde 15 seviyesine yükseltmek ve dünya standartlarında faizsiz finansal ürün ve hizmetlerini sunar hale gelmektir” dedi.

Aktif büyüklüğü her geçen sene artan katılım bankacılığının önemli kurumlarından Vakıf Katılım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, sektör ve Vakıf Katılım'ın 2021 yılını değerlendirdi. Sektörün, 2021 Aralık sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre kullandırılan fonlarda yüzde 53.8'lik büyüme gösterdiğini belirten Öztürk Oran, “Geçtiğimiz yıl piyasalara 369.393 milyar TL Destek veren sektörümüz, aktif büyüklükte de aynı dönemde yüzde 64.1'lik yükseliş sergileyerek, 717.320 milyar TL'ye ulaştı. Şu an sektörümüz 17 binin üzerinde kişiyi istihdam etmektedir" dedi.

TOPLANAN FONLARDA ARTIŞ

Bu dönemde Vakıf Katılım'ın başarılı bir yıl geçirerek aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 89.54'lük artışla 100.76 milyar TL'ye çıkardığını hatırlatan Oran, “Toplanan fonlar yüzde 86.08'lik artışla 73.6 milyar TL'ye ulaştı. Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 81.3 milyar TL fon kullandırdık. Diğer yandan, 5 milyar 720 milyon TL olan ödenmiş sermayemizi 9 milyar 635 milyon TL'ye yükselttik. Gerçekleşen sermaye artırımıyla ülkemize daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz. Bunun yanı sıra ekonomi yönetimimiz tarafından uygulamaya alınan Kur Korumalı Katılma Hesapları ve Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye alarak, finansal istikrara katkı sunmayı sürdürdük. 2022 yılında da ülkemizin büyümesine destek olacak tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi. .