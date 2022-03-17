DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pfizer covid-19 aşısı, yumurtalık kanserine yol açtığı iddia edildi
AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması
Bakan Akar: Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri var
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı?
Altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın kaç lira oldu?
ABD’li siyahi aktör Smollett, kefaletle serbest bırakıldı
18 Mart Bim broşürü | Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi?
Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret
Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli?
Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda
FED kararı emtia pıyasasını etkiledi
Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli?
Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'
Türkiye Enduro Şampiyonası heyecanı başlıyor!

TIMETURK / EKONOMİ / Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda

Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda

Bir taraftan artan enflasyon ve enerji maliyetleri diğer yandan yaşanan küresel olaylar... Bu belirsizlik ve ekonomide artan baskılar sebebiyle piyasalar da TCMB'den gelecek faiz kararına odaklandı.

1 Saat Önce
2022-03-17 10:17:39
Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Beklentiler enflasyonun şubatta yüzde 54.4'e tırmanarak son 20 yılın rekorunu kırmasına rağmen politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor. Ancak, TCMB'nin Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı kritik gelişmeler dolayısıyla sürpriz bir adım atabileceği de belirtiliyor. Nitekim, döviz kurları son iki gündür TCMB'nin para politikasında olası bir U dönüşü yapabileceği yönündeki beklentilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.

FAİZ İNDİRİMİ KURU TETİKLEDİ

TCMB 19 Mart 2021'den bu yana yüzde 19 olan politika faizini 24 Eylül 2021'de yüzde 18'e indirerek para politikasını değiştirdi. TCMB Eylül 2021'den itibaren arka arkaya 4 toplantıda faiz indirimine giderek politika faizini 17 Aralık 2021'de yüzde 14'e düşürdü. 500 puanlık faiz indirimi kur krizini tetiklerken, TCMB ocak ayından bu yana faizi sabit tutuyor. Öte yandan döviz kurunda yaşanan son dönem gelişmeler ise piyasa tarafından ana satıcının Merkez Bankası olduğu şeklinde algılandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş