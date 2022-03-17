Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda

Bir taraftan artan enflasyon ve enerji maliyetleri diğer yandan yaşanan küresel olaylar... Bu belirsizlik ve ekonomide artan baskılar sebebiyle piyasalar da TCMB'den gelecek faiz kararına odaklandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Beklentiler enflasyonun şubatta yüzde 54.4'e tırmanarak son 20 yılın rekorunu kırmasına rağmen politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor. Ancak, TCMB'nin Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı kritik gelişmeler dolayısıyla sürpriz bir adım atabileceği de belirtiliyor. Nitekim, döviz kurları son iki gündür TCMB'nin para politikasında olası bir U dönüşü yapabileceği yönündeki beklentilerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.

FAİZ İNDİRİMİ KURU TETİKLEDİ

TCMB 19 Mart 2021'den bu yana yüzde 19 olan politika faizini 24 Eylül 2021'de yüzde 18'e indirerek para politikasını değiştirdi. TCMB Eylül 2021'den itibaren arka arkaya 4 toplantıda faiz indirimine giderek politika faizini 17 Aralık 2021'de yüzde 14'e düşürdü. 500 puanlık faiz indirimi kur krizini tetiklerken, TCMB ocak ayından bu yana faizi sabit tutuyor. Öte yandan döviz kurunda yaşanan son dönem gelişmeler ise piyasa tarafından ana satıcının Merkez Bankası olduğu şeklinde algılandı. .