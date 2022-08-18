Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını duyuracak. TCMB'nin saat 14.00'da duyuracağı karara ilişkin piyasa beklentisi faizin sabit kalacağı yönünde.
2022-08-18 09:04:34
AA Finans'ın anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi.
Bugünkü toplantıda da faizin sabit tutulması halinde, politika faizi 8 ay üst üste sabit tutulmuş olacak. TCMB son olarak Aralık 2021'de 100 baz puan indirimle faizi yüzde 15'den yüzde 14'e indirmişti.
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