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TIMETURK / EKONOMİ / Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

2 Saat Önce
2022-01-15 08:50:41
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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