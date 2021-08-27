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TIMETURK / EKONOMİ / Piyasaların beklediği açıklama geldi! Powell'den ''varlık alımlarını azaltma'' vurgusu

Piyasaların beklediği açıklama geldi! Powell'den ''varlık alımlarını azaltma'' vurgusu

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, 'Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir' dedi

43 Dakika Önce
2021-08-27 17:26:10
Piyasaların beklediği açıklama geldi! Powell'den ''varlık alımlarını azaltma'' vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil" dedi.

Salgından toparlanmanın hızının beklentileri aştığını belirten Jerome Powell, "Pandemi sonrası toparlanma eşit olmadı. Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti" şeklinde konuştu.

Delta varyantının risk oluşturduğunu ancak hedefe ilerlediklerini ifade eden Powell, "Fiyat artışları belli başlı ürünlerde yoğunlaşıyor. Dayanıklı tüketim mallarında da fiyat baskısı azalacak. Ücret artışları verimlilik üzerinde kalırsa fiyat artışları görülebilir" dedi.

Powell, ''Enflasyonun geçici olduğunu görebiliyoruz. Yüksek enflasyon problem olursa Fed kesinlikle tepki verir. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaştığımızı zaman gösterecek. Geçen yıl yaptığımız değişiklikler bize kolaylık sağladı. Toparlanmayla varlık alımlarını azaltmayı çoğu üye destekliyor" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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