Piyasaları sarsan kripto para hırsızlığı

Japonya'nın kripto para borsası Liquid, siber saldırıya uğrayarak yaklaşık 97 milyon dolarlık zarar olduğunu açıkladı.

Digital para borsaları Japnya'daki siber saldırı sonrasında endişeye kapıldı. Japonya'nın kripto para borsası Liquid siber saldırıya uğradıklarını doğruladı.

BBC'nin haberine göre; bu son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı. Geçen hafta, dijital token platformu Poly Network, 600 milyon dolarlık bir soygunun merkezindeydi.

Londra merkezli Elliptic'in analizine göre Liquid'den 31 milyon dolar tutarında Ethereum, 5 milyon dolar tutarında Bitcoin ve 13 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

2014 yılında kurulan Liquid, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri.

Geçen hafta, bir bilgisayar korsanının sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından blockchain sitesi Poly Network'ten 600 milyon dolar çalındı. Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü , Coincheck ise 2018'de 530 milyon dolarlık bir soygunda hacklendi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.