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'Piyasalarda ilginç bir durum ortaya çıktı'

Son aylarda Türkiye, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde kripto paraya karşı regülasyonların ardından Salı günü Çin, önceki yasaklara ilave olarak yeni kısıtlamalar getirdi

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Google News - Timeturk
20.05.2021 20:11:22
'Piyasalarda ilginç bir durum ortaya çıktı'

 

2.5 günlük bayram tatili sonrasında pazartesi iş başı yapıldığında o süreçte yurtdışının sakin kaldığının görüldüğüne; 19 Mayıs tatiline çıktıktan sonra da yeni hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Alnus Yatırım Menkul Değerler, analiz haberinde piyasalarla ilgili gelişmelere ışık tuttu.

Bitcoindeki sektörel hareketlilik

"Ana sorun, finansal piyasalarda aşırı fiyat artışına uğratılan ürünlerde bir korkunun tetiklediği satış dalgası gelmiş. Ancak robotlar ve büyük oyuncular düşüşün fazla boyutlara ulaşmasını engellemiş ve tepki yükselişi getirmişler. Dün Bitcoin 4 saatte yaklaşık 41 bin dolardan 31 bine düşerken diğer coinleri de sürükledi. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü, 1.5 trilyon dolara kadar gevşedi ki daha geçenlerde 10 Nisan'da 2 trilyonu, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyonu geçmişti. Ama yine büyük kazanım sağlayan Bitcoin bugün 40 bin dolara yükselmiş durumda. Yani dipten % 30 tepmiş ve kırdığı desteğe kadar geri gelerek ciddi kazandırmış" şeklindeki yorumda konjonktüre dikkat çekildi.

Regülasyonların ardından...

Değerlendirmede vurgulanan noktalar ise şöyle: Son aylarda Türkiye, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde kripto paraya karşı regülasyonların ardından Salı günü Çin, önceki yasaklara ilave olarak yeni kısıtlamalar getirdi: Finans kurumlarının ve ödeme şirketlerinin kripto para işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasakladı.
Diğer taraftan yine çok yükselmiş olan ve bir miktar düzeltmeye girmiş kereste, demir cevheri, petrol gibi üretime dönük ürünlerde dün bir sallantı görüldü. Onlarda da tepki hareketi geldi ama korku biraz diğer piyasaları da etkiledi. Borsalarda bu ürünlere dayalı hisselerde satışlar görülüyor. Bizim kapanışa göre bu sabah ABD'de S&P500 % 1.2 kayıp verdi.

Kur cephesinde durum

Kur cephesinde USD'nin dünyada biraz değerlendiği görülüyordu bu sabah orda da düzeltme oldu. TL'ye baktığımızda son bir haftada her sabah yaptığı değer kazanma hareketini bu sabah da yaparak yurtdışı ile bir farkın oluşmasını engellediği görülüyor. Bugün globalde korku yerini tepkiye hatta yeni yükselişe bırakırsa bizde borsa, açılış negatif olsa bile yükseliş trendini koruyabilir.Gündemde önemli veri yok. MERCN halka arzı talep toplaması bugün başlayıp yarın sona erecek. Bu akşam çıkması muhtemel SPK bülteninde ise yeni halka arz onayının birden fazla sayıda olması beklenmekte...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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