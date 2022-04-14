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TIMETURK / EKONOMİ / Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Bugün saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

55 Dakika Önce
2022-04-14 08:31:51
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Ekonomistler faizin sabit tutulacağını öngörüyor

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti. .

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