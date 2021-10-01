Piyasalarda ekim havası

'2022 mali yılına çok az süre kala Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, Kongre’de 35'e karşı 65 oyla kabul edildi. Biden de bunu onayladı. Böylece bu sorun geçici olarak rafa kalktı...'

"Dün gün ortasında basında yer alan "Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'da çoğunluk hissesini almak istiyor" haberi ile gerek TTKOM gerekse banka hisseleri yükselişe geçince BIST 100 Endeksi günü % 1.04 artışla 1,406.4 puandan kapattı. Buna rağmen BIST 100 Eylül'ü % 4.5 kayıpla kapattı. Banka Endeksindeki kayıp ise % 8.0 oldu."

Global piyasalarda durum

"Benzer durum global piyasalarda da yaşandı;MSCI Word Endeksi % 4.3, MSCI Emerging Market Endeksi % 4.2 Eylül'ü kayıpla kapattı. Eylül'ün kazananı petrol ve doğalgaz oldu. Petrol fiyatları aylık % 9 yükselirken doğalgaz % 30'u aştı. Türkiye'de gelen haberlere göre Ekim ayı için konutlarda elektrik ve doğalgaza zam yapılmadı" değerlendirmesinde bulunan Alnus yatırımın analizinde şunlar kaydedildi:

"Son 24 saatte bazı gelişmekte olan ülke merkez bankalarının toplantıları vardı ve faizlerini artırdıkları görüldü: Meksika MB, faizi %4.50'den % 4.75'e (3 toplantıdır artırıyor), Çekya MB 0.75'den 1.50'ye (beklenti üstünde artırdı), Kolombiya MB % 1.75'den % 2.0'ye (5 yıldır aynıydı), Jamaika MB % 0.50'den % 1.50'ye (Enflasyon % 6.5 hedefini aşacak diye sert hamle) ile yükseltti.

1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına çok az süre kala Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, Kongre'de 35'e karşı 65 oyla kabul edildi. Biden de bunu onayladı. Böylece bu sorun geçici olarak rafa kalktı. 1980'den beri 21 kez "kapanan" ABD federal hükümeti, son olarak Donald Trump döneminde 35 gün kapanmıştı"

Meclisin gündemi de yoğun

Analizde şunlara dikkat çekildi: "TL mevduatların cazibesini artırmak amacıyla mevduata verilen stopaj desteği 30 Eylül'de sona eriyordu. Bu sabah resmi gazetede Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikle 3 ay daha uzatılarak yılsonuna ertelendi. Bu düzenleme ile 2021 yılının ilk dokuz ayı için 17 milyar TL gelirden vazgeçilmişti.

TBMM'nin 27. dönem 5. yasama yılı bugün başlıyor. Ekonomiyi en çok ilgilendiren konu yeni vergi yasası değişikliği olacak. Dünyada İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşmasını imzalamayan nadir ülkelerden olan Türkiye'nin bu sözleşmeyi şimdi imzalaması bekleniyor. Meclisin gündeminde ayrıca Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği, yeni Yargı Paketi, sosyal medya düzenlemesi de var.

Ekim'in ilk gününe başlarken; Eylül'de yaşanan satış havasının devam ettiği görülmekte. Bu yüzden 2 gündür tepki yükselişi yaşayan BIST 100 Endeksinin etkilenmesi mümkün olabilir. 1390 seviyesi önemli bir destek olarak izlenebilir."

Düzeltme ve tepki

Analiz şöyle devam etti: "Bugün itibariyle BIST 30 Endeksinde bir değişiklik yokken BIST 100 Endeksine 17 hisse girerken 17 hisse de çıkacak. Bugün borsadaki pazar değişikliği ile de Yıldız Pazar şartları artırıldığı için 43 hisse Ana pazara inerken, 13 hisse alt pazara inecek, 12 hisse ise Alt pazardan ana pazara geçecektir.

Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü ama tepki ile 1400 geçildi. Şimdi 1390 destek olarak izlenebilir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.