Piyasalarda direnç noktası

'Temmuz sonunda 1341’den başladığı rallide Eylül başında 1485’e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1427’ye kadar çekilme görüldü. 1460 yeni direnç olarak izlenecektir.'

Salı günü % 1.4 düşen BIST 100 Endeksi, Çarşamba günü de % 1.4 düşünce yatırımcılarda tedirginlik arttı. Bu sarsıntının ardından Perşembe gününe de negatif başlangıç yapılması tedirginliği artırdı.

Özellikle Avrupa borsalarının da güne ciddi negatif başlaması buna yol açtı. Fakat Avrupa'da başlayan toparlanma hareketi BIST'de de etkisini gösterdi. Artan alımlarla BIST100 Endeksi günü % 1.3 artışla kapattı. Yani 2 günlük kaybın yarısını geri aldı. Bugün de yeterince yükselirse başladığı yere geri dönmüş olabilir.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; piyasaların bozulduğu 2 günde 8.28'den 8.51'e yükselen USDTRY de dün 8.44'e geriledi. Salı günü 1.38'e hızlı yükselen ABD 10 yıllık faiz oranının % 1.30'a gerilemesi, toparlanmaya destek verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) alımlarının son 2 çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. ECB Başkanı Lagarde, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde geçici olduğunu düşündüklerini, Aralık ayı toplantısında PEPP'i kapsamlı olarak tartışacaklarını belirtti.

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı: "ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmeleri yaptığı haberinin ardından ABD futureları ve Asya borsaları bu sabaha pozitif başladı.

Bugünün gündeminde; yurtiçinde işsizlik oranı yurtdışında ABD'de üretici enflasyonu öne çıkacaktır. Nisandan beri % 6'nın üstünde olan yıllık ÜFE'nin bu kez % 8'i geçmesi bekleniyor. 5 aydır aylık beklentiyi aşan ÜFE'nin yine beklentiyi aşması piyasaları biraz gerebilir.



Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1427'ye kadar çekilme görüldü. 1460 yeni direnç olarak izlenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.