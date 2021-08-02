Piyasalarda da sıcaklık artıyor

'Temmuzda ABD S&P500 Endeksi yüzde 2.3 yükselerek ilk 7 aylık getirisini yüzde 17'ye yükseltti ve peş peşe rekorlar kırmaya devam etti...Bu yıl borsanın her aya yükselişle başlaması bu noktada belki avantaj olabilir...'

"Temmuz ayı geride kaldı. Dünyada neler olmuş diye baktığımızda öne çıkan unsurlar; büyük Merkez Bankalarının parasal genişlemelerini devam ettirmeleri ile ekonomik canlanma süreçlerinin maliyetinin artırıldığı, varlık fiyatlarının şişirilmeye devam ettiği buna tahvillerin de katıldığı görüldü"

Alnus Yatırım'dan yapılan değerlendirmede "ABD'de 10 yıllık tahvil faizi Mayıs'ı %1.58 ile kapatmışken Haziran'ı % 1.47 ile bitirmişti, Temmuz'u % 1.23 ile tamamladı. Üretici ve tüketici enflasyonları zaten zirvedeyken Temmuz'da emtialar cephesinde; Nikel % 8, Kurşun % 5, Bakır % 4, Alüminyum % 3 daha yükseldi.Temmuzda gelişmekte olan ülke paraları ortalamada % 1.3 değer kaybederken (en büyük kayıp % 4.6 ile Şili pesosunda oldu) TL % 3 değer kazandı. Böylece TL, son zamanların en iyi ayını geçirdi." değerlendirmeleri yer aldı.

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı: Temmuzda ABD S&P500 Endeksi % 2.3 daha yükselerek ilk 7 aylık getirisini % 17'ye yükseltti ki peş peşe rekorlar kırmaya devam ettiğini belirtmeye gerek yok. Bu sayede MSCI Dünya Endeksi de aylık % 1.7 artışla tarihinde görmediği seviyelere yükseldi. Ancak Çin ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde ay içinde yaşanan satış dalgası nedeniyle MSCI Emerging Market Endeksi ayı % 7.0 kayıpla kapattı.

Türkiye'de ise EREGL'nin ay içerisindeki rallisi sayesinde sanayi endeksi % 4.9 artarken BIST100 Endeksi % 2.7 ile bu yıl içerisinde aylık bazda en büyük getiriyi sağladı.

Yarınki gündem enflasyon verisi

Değerlendirme şöyle sürdürüldü: "Her yeni aya başlarken olduğu gibi ABD'de istihdam verileri ve Türkiye'de yarın ki enflasyon verileri önemli gündem maddesi oluyor. Bu arada üzüntüyle izlediğimiz Ege ve Akdeniz'de süren orman yangınlarında etkilenen tüm alanlar afet bölgesi ilan edildi. Bugün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı açıklamaları izlenecektir.

BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi. Orası aşağı geçilirse risk artabilir. Yukarda ise 200 günlük ortalamanın (1400) yukarı geçilmesi ortamı güzelleştirebilir. Bu yıl borsanın her aya yükselişle başlaması bu noktada belki avantaj olabilir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.