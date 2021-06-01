Piyasalarda bulutlu hava dağılmadı

Dünya hisse senetleri dün art arda dördüncü aylık kazançlarını kaydetme yolunda ilerlerken, dolar bu hafta küresel ekonominin toparlanma yolunda daha net bir resim sunacak olan Avrupa ve ABD verileri beklenirken yön bulmakta zorlanıyor

Yurt içinde dün haftanın beklenen ilk verisi açıklandı. Buna göre Türkiye birinci çeyrek dönemde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydetti. Türkiye'de ekonominin tüketim talebinin güçlü duruşu ile birlikte sanayi üretiminde devam eden canlılığın bu sonucu getirdiğini söylemek mümkün.

Tüketim harcamalarında artış

Ekonominin bir önceki çeyrek döneme göre ise birinci çeyrekte yüzde 1.7 büyüme yakaladığı gözleniyor. Detaylara bakıldığında hane halkı tüketim harcamalarının 2021 birinci çeyrek döneminde, bir önceki yılın son çeyreğine göre 7,4 arttığı gözleniyor.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'in analizine göre; devlet harcamaları yine birinci çeyrekte 1,3 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yani yatırımların 11,4 büyüme yakaladığı göze çarpıyor. Bu sonuçta kredi büyümesinin sürmesi ve tüketici talebinin etkisi olduğunu belirtmek gerekiyor. İhracatta büyüme 3,3 olurken, ithalat ise 1,1 daralma yaşadı.

İletişim faaliyetinde yükseliş

Sektörel ve ekonomik faaliyet kollarına göre sonuçlara bakıldığında;bilgi ve iletişim faaliyetlerinde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri 14,4, sanayi 11,7 ile tarım, orman ve balıkçılık 7,5 büyüme ile birinci çeyrek büyüme sonucunun üzerine çıktı. Kredi hacmindeki artış sonucu oluşan talep artışı ile ithalattaki güçlenme büyümedeki güçlenmenin nedeni olurken yarattığı enflasyon artışına neden olmasıyla TL'de değer kaybını yaratıyor.İlerleyen dönemde enflasyon etkisi ile faizin olası yukarı yönlü hareketi ilerleyen dönemlerde büyüme için olumsuzluk oluşturabilir.

Uluslararası piyasalarda durum

Dünya hisse senetleri dün art arda dördüncü aylık kazançlarını kaydetme yolunda ilerlerken, dolar bu hafta küresel ekonominin toparlanma yolunda daha net bir resim sunacak olan Avrupa ve ABD verileri beklenirken yön bulmakta zorlanıyor. Mayıs ayı varlık piyasaları için iyi bir ay olduğunu kanıtlasa da politika yapıcılar giderek artan bir şekilde, temel yapısal ekonomi halen mücadele ederken enflasyonun hızla arttığı ikilemiyle karşı karşıya...

Avrupa hisse senetleri, ABD ve İngiltere piyasalarındaki tatiller nedeniyle durgun ticarette Pazartesi günü rekor seviyelerden düştü, ancak hızlı bir ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik, Stoxx 600 endeksinin art arda dördüncü aylık kazancını elde etmesine olanak verdi....Asya borsaları bugün yükselirken, Altın fiyatları bu hafta küresel ekonominin sağlığına dair ipuçları verecek olan Avrupa ve ABD verileri öncesinde beş ayın en yüksek seviyelerine yakın yerlerde hareket ediyor...

Altındaki seyir nasıl olacak?



Endeks önceki işlem gününü 0.11 düşüşle 1.420,49 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 13 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi 0.05, sanayi endeksi ise %0.32 düşüş yaşadı. Endekste bugün 1.410 seviyesi izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak...

Altın Pazartesi günü ABD dolarının ikinci aylık düşüşe yönelmesiyle güçlendi ve Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık yükselişini yakaladı... Dolar endeksinde enflasyon fiyatlaması ve 90.00 seviyesi altında bir eğilim sürecek olursa Altın fiyatlarında yükselişin devamı gelebilir...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.