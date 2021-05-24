Piyasalarda bu hafta neler bekleniyor?

Dolar, sepet para birimine karşı 2020'deki kazanımlarını sildi. Bu tersine dönüş FED’in enflasyondaki toparlanma işaretlerine rağmen para basmaya devam etme konusundaki görünürdeki kararlılığından kaynaklanıyor

Geçen haftanın son işlem günü piyasalarda nispeten sakin bir hava vardı. Salgın ile birlikte bozulan ekonomik göstergeler aşılamanın artmasıyla ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla verilerde kendini daha net göstermeye başlıyor. Cuma günü bunun göstergesi olan imalat ve hizmet PMI verileri hem Avrupa'da hem de ABD'de genişleme bölgesinde yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

ABD'de 70.0 seviyesini gören hizmet PMI sonucu ardından Dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile kur tarafında da hafif yukarı yönlü hareketler meydana geldi. Kur haftayı 8.30-8.45 bandı içerisinde tamamladı fakat bir sıkışma formasyonu içerisinde bun formasyonun sonuna yaklaştığını da not edelim. 5 yıllık CDS'imiz haftayı 399.8 ile 400'ün hemen altında tamamladı.

2020 kazanımlarını sildi

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre; Dolar, sepet para birimine karşı 2020'deki kazanımlarını sildi. Bu tersine dönüş FED'in enflasyondaki toparlanma işaretlerine rağmen para basmaya devam etme konusundaki görünürdeki kararlılığından kaynaklanıyor. Fed yetkilileri, enflasyondaki yükselişi çoğunlukla yükselişin geçici olduğu ve baz etkilerinden kaynaklandığı gerekçesiyle reddediyor. Bu görüş 28 Mayıs'ta kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinin son okumasıyla test edilecek. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek PCE, Fed'in % 2 esnek ortalama hedefi için tercih ettiği enflasyon ölçüsü Mart ayına kadar 12 ayda %1.8 arttı. Fed, olası PCE baskısı karşısında bile enflasyon görüşüne sadık kalırsa, dolar daha da düşebilir...

Avrupa Merkez Bankası tavrı

Geçen hafta AMB başkanı Euro Grubu toplantısında enflasyon konusunu görüştüklerini belirterek, "AMB olarak 2021 yılında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz." dedi. Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanma sürecinde olduğunu belirten Lagarde, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) seviyesine 2022 yılında çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Lagarde ayrıca, merkez bankasının önemli bir politika toplantısına iki haftadan kısa bir süre kala 1,85 trilyon Euro'luk (2,25 trilyon Dolar) acil tahvil alım planını azaltma konusunu görüşmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.



FOMC toplantı tutanakları

Geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden olan FOMC toplantı tutanaklarında tahvil alım programında değişikliğe gidileceğine dair beklentiler kurda stresi artırdığı görüldü. Cuma günü açıklanan gelecek ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalış gösterdi. Bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,43 ve 8,50 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

Euro'nun yönü

Ekonomik toparlanman beklentileriyle yukarı yönlü hareketine devam eden Euro'da, geçtiğimiz hafta FOMC toplantı tutanakları nedeniyle volatilitede artış gözlendi. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane, enflasyon oranındaki artışın geçen yıldan kalan şoklardan kaynaklandığını belirtirken kalıcı enflasyonist ortamı görmediğini yineledi. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,30 ve 10,35 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,13 destek seviyeleri önemini koruyor.



Altında dalgalı seyir

Dolar Endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyri devam ettiriyor. Ons Altın, FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizdi. ABD PMI verileri beklentinin üzerinde gelmesi ekonomik aktivitedeki artışı destekliyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD Büyüme verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1890 ve 1895$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1875 ve 1867$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

Ons altında görünüm

Ons Altın'da görülen yukarı yönlü hareket Dolar Endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen yatak hareket Gram Altın'daki yükselişi sınırlıyor. Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 515 ve 520 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 510 ve 500 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.