Piyasalar nefesini tuttu, yarın Fed’den gelecek mesajlara kilitlendi

Piyasalar nefesini tuttu, yarın ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek mesajlara kilitlendi. Fed’den gelecek mesajlar sonrası yatırım araçlarının yol haritasının yeniden oluşturulması bekleniyor.

Piyasalar günlerdir Fed'e kilitlenmiş durumdayken, yeni endişe Çinli dev emlak geliştirme şirketi 'Evergrande' oldu. Gözler ise, yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın(Fed) para politikasına ilişkin ip uçlarında olacak. Altın fiyatlarının rotasının, Fed'in vereceği mesajlar sonrası yeniden oluşturulması bekleniyor.

Piyasalarda yaşanan endişelerle, Dolar endeksi yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken, ons Altın Fiyatları güvenli liman etkisiyle sınırlı yükseldi.

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek, Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu ve Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri ve olası beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

YENİ “LEHMAN BROTHERS” MI?

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Evergrande'nin, vadesi yaklaşan borç ödemelerinde temerrüt riski yükselirken, yatırımcılar yaşanabilecek küresel bir domino etkisinden endişe ediyor. Evergrande'nin yaşadığı mali sıkıntılar, 2008 küresel finans krizinin başlamasına sebep olan ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflasıyla benzeştirilirken; analistler böyle bir tablo ile karşılaşılmasına pek ihtimal vermiyor.

PİYASALAR FED'E KİLİTLENDİ

Piyasaların günlerdir beklediği, iki gün sürecek kritik Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak. Para politikası ve faiz kararlarının yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacağı Fed toplantısından, tahvil alımı azaltımı (tapering) ile ilgili bir takvim çıkıp çıkmayacağı yatırımcıların odağında olacak. Piyasaların şahin bir Fed görmesi durumunda, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle de Ons Altın fiyatlarına geri çekilme bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI FED'E NE TEPKİ VERİR?

Ons altın, eylül ayı içerisinde ABD'den gelen veri setlerinin etkisiyle 1834 dolar ile 1742 dolar seviyesi arasında dalgalanırken, altın yatırımcısının dikkati yarınki Fed toplantısında… Fed toplantısından tapering ile ilgili bir zamanlama çıkması halinde uzmanlar, altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesinin altına sarkabileceği tahmininde bulunuyor. Ancak piyasalar güvercin bir Fed ile karşılaşırsa, ons altın fiyatlarında 1800 dolar seviyesinin görülebilme beklentisi hakim.

Ons altın fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 1766 dolar, en düşük ise 1758 dolar seviyesini görürken şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 1761 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının gram fiyatı ise, haftanın ikinci işlem gününe 490 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en yüksek 492 lira, en düşük ise 487 lira seviyesini gördü. Ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket eden Gram Altın, şu sıralarda yüzde 0,61 oranında düşüşle 488 lira seviyesinde hareket ediyor. Uzmanlar, gram altının seyrinin daha çok Türk lirasının dolar kuru karşısındaki seyrine endeksli olduğu görüşünde buluşuyor.

ORTA VADELİ YÜKSELİŞ İÇİN 1835 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Cumhur Örnek - Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltım sürecine ilişkin yol haritasını açıklamaya yakın olması ve hatta bu hafta onun da önüne geçen, Çin emlak piyasasına dair endişeler dolar endeksinin üç haftanın zirvesine yükselmesine neden oldu. Ons altın, kısmen de olsa bu riskten kaçma finansal ikliminde 1750 dolardan destek buldu. Ayrıca delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair devam eden endişeler ve ABD'de borç tavanı konusundaki belirsizlikler de yakından takip edilen gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

Ons altında orta vadeli yükseliş için, yaz aylarından bu yana üzerinde kapanış yapılamayan 1835 dolar seviyesini takip ediyoruz. Kısa vadeli 1765 dolar üzerindeki kapanışlar görünümün toparlanmasına yol açacaktır. Bu hareketin destekleyici temel unsuru, yüksek enerji fiyatlarının yarattığı global çaptaki enflasyonist baskı olabilir. Merkez Bankalarının ve şirketlerin fiziki talebi de altına destek olarak düşünülebilir. Olası geri çekilmelerde 9 Ağustos günü Asya seansında görülen 1691 doları ve 8 Mart'taki 1677 doları takip ediyoruz.

BÜYÜK RESİMDE ALTIN GÜÇLÜ DEĞİL

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu

Çin gayrimenkul şirketi Evergrande ile başlayan endişeler küresel piyasalarda yatırımcıları güvenli liman olarak adlandırdığımız altın, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi enstrümanlara yönlendirdi. Geçen hafta güçlenen ABD Doları etkisi ile 1740 dolar seviyesine kadar düşen ons altın, dünkü psikolojinin etkisi ile 1767 dolar seviyesine kadar tepki gösterdi. Ancak ABD Dolarındaki güçlenme altındaki yukarı hareketi kısıtladı.

Genel olarak altın için 1720 seviyelerini alım için ideal noktalar olarak görmekteyim. Bu seviyelere gerileme olması durumunda alım denenebilir. Evergrande ile ilgili önümüzdeki günlerde yatıştırıcı açıklamaların gelmesini bekliyorum. Ayrıca çarşamba günü Fed toplantısının geride kalması ile ABD Dolarındaki güçlenmenin yerini sakin seyre bırakması ons altın için destekleyici olacaktır. Fakat büyük resimde altın güçlü değil. Yukarı hareketler oluşsa bile, ilerleyen günlerde 1780-1790 dolar seviyelerinin etkili direnç olacağını bekliyorum. Ons için kalıcı yukarı seyirler oluştuğunu söylemek için, 1800 seviyesi üzerine yerleşen bir altına ihtiyaç var. Bir süre 1720-1790 dolar arasında dalgalı ve yönsüz bir altın izleyebiliriz.

ŞAHİN FED OLASILIĞI YÜKSEK! ALTINDA 1700 SEVİYESİ OLASI

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Yeni hafta piyasalarda sert çalkantılı bir açılışa sahne oldu. Borsa endeksleri ortalama yüzde 2,5 değer kaybı yaşarken gelişen ülkelerde dolar ortalama yüzde 0,6 kadar yükseldi. Çin'li konut şirketi Evergrande'nin temerrüde düşmesine ve bunun bulaşıcılık göstermesine yönelik kaygılarla gerçekleşen bu sarsıntı altını limitli pozitif etkiledi.

Önceki 2 hafta 1827 dolardan 1754 dolara gerileyen ons altın, dün 1765 dolara yükseldi. ABD tahvil faizlerinin yaşadığı geri çekilmenin yansıması ile yaşanan bu hareket yeni günün ilk saatlerinde kısmen tersine dönmüş gözüküyor. ABD faizleri ve borsa endeksleri ılımlı pozitif bir seyir ortaya koyarken ilk işlemler altında 1762 dolardan geçiyor.

Yarın Türkiye saati ile 21:00'de ABD Merkez Bankasının kararlarını öğreneceğiz. Piyasalar bir yandan Evergrande ile ilgili gelişmeleri bir yandan da Fed'i yakından izleyecek.

Ana trend adına ABD tahvil faizlerinde bir tepe oluşumu gerçeklemedikçe ons altında ara pozitif akımların limitli kalacağını, aşağı yönlü alanın ise 1645 dolar civarına kadar geçerliliğini koruduğunu düşünüyorum.

Yarın güvercin bir Fed ile karşılaşılırsa ons altın 1795 doları ziyaret edebilir. Bir üst direnç 1825-1835 dolar hattı ama şansı düşük.

Ancak dengeli veya şahin bir Fed (bence bu senaryonun olasılığı görece yüksek) rotanın yeniden 1700 doların altına dönmesi riskini beraberinde getirecektir.

Gram altına bu tablo ne sunar derseniz Türk Lirasının seyri yani ülkemizde döviz kurlarının değeri bu cephede güçlü etken olmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe sürpriz bir faiz indirimine giderek gram altın adına destekleyici olur mu sorusu bu ara popüler. Ben TCMB'den bu toplantıda bir sürpriz beklemiyor, sonraki toplantılarda da radikal adımlardan kaçınarak kontrollü sabırlı bir biçimde ilerlemesi ihtimalini daha yüksek buluyorum.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.