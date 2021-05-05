Piyasalar ABD Hazinesi'nin açıklamasıyla 'Yellen'di

ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen dün katıldığı bir etkinlikte “FED’in ekonomi aşırı ısınmadan korumak için faiz artırımı gerekebileceğini açıklaması” stresi artırdı

Pandemi ile dünya genelinde ve Türkiye'de mücadele devam ederken piyasalar da bu konudaki reflekslere duyarlı bir tablo gösteriyor. Her kapanma ve açılma dönemlerinde “evde kal” hisselerinden büyüme hisselerine geçişler yaşanmıştı.

Dünde ABD başta olmak üzere Avrupa borsalarında teknoloji hisselerine sert satışlar gerçekleşti.

Bazı ekonomistlerin değerlendirmesine göre de ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen dün katıldığı bir etkinlikte “FED'in ekonomi aşırı ısınmadan korumak için faiz artırımı gerekebileceğini açıklaması” stresi artırırken, ardından bir açıklama ile faiz artırımlarının kademeli bir şekilde olması şeklinde düzeltildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının mütevazı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi, ancak bir zaman çerçevesi belirlemedi. Daha sonra, bunun hisseleri aşağı çeken ve doları değerlendiren piyasa yansımasından rahatsız olurken söylediklerini revize etmeye gayret sarf etti. ilk açıklama faiz artışının sinyali şeklindeyken, ikinci açıklama ise böyle bir öneri veya yönlendirme olmadığı şeklindeydi.

Faiz artırımı tahmin etmediğini duyurdu

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre, Yellen bir sonraki WSJ etkinliğinde ise “Faiz artırımı tahmin etmediğini ve önermediğini” söyledi. Janet Yellen ile Jerome Powell arasında görüş ayrılığı olduğu gibi bir algı oluşken, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye; “FED Başkanı Powell'in görev süresi uzatılacak mı?” soruldu, yetkili kapsamlı bir çalışma sonrasında karar verileceği şeklinde cevaplandı.

BIST'te limitli düşüş

Dün piyasaların kafalarının karıştığı ve volatilitenin arttığı bir gündü. BIST Mayıs ayının ilk işlem gününde

yurt dışı piyasalar ile paralel hareket ettikten sonra yurt dışında sert geri çekilmelere karşılık limitli bir düşüş gösterdi. Fiyatlar üzerinde baskının kalkması işlem hacmini ve ilgiyi yeniden artırdığını

görüyoruz. Sınai endeks yanı sıra Hizmet sektörünün de global ve Türkiye'de normalleşme beklentileri ile endekse katkı vermesi piyasada yaşanan güçlenme için iç etkenleri oluşturuyor.

Mart kayıpları sarılacak mı?

Mart ayında kayıpların içerisinde bulunduğmuz mayı ayı itibarıyla sarılması için önce TCMB faiz kararını ardından BIST 100'de 1445 direncini takip ediyor olacağız. Dolar/Tl bir geri iki ileri. Gelişen para birimlerinde genel görüntü

dolara karşı bir ileri iki geri iken, Tl'de tam tersi bir görüntüde gerçekleşiyor. TCMB faiz kararı ve faiz karar metni açıklanacağı Perşembe gününe kadar 8.17-8.36 arasında kalması beklenebilir.

Taze para girişi olur mu?

Avrupa ülkeleri Aralık ayından itibaren ara ara artırdıklar yasakları kaldırmaya başlıyor. Hem ihracat hem turizm potansiyeli sanayi ve hizmet sektörlerinde bir hareketlilik getirdi. Güçlü finansallar ile değer

olarak da ucuzlayan hisselerde satış baskıları azalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve risk primlerini düşürücü gelişmeler BIST'e taze para girişi getirebilir. 1445 kırılması biraz da bu gelişmelere bağlı olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.