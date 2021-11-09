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TIMETURK / EKONOMİ / Piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri ne kadar?

Piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere, piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri dudak uçuklattı.

2 Saat Önce
2021-11-09 08:01:17
Piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri ne kadar?

CoinGecko'dan gelen en son veriler, listelenen tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 3 trilyon dolarlık bir meblağa ulaştığını gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum, sırasıyla 66.000 dolar ve 4.790 doların üzerinde rekorlar değerlere ulaşmış durumda. Kümülatif piyasa değeri ile ilgili olarak, bu yıl üç kilometre taşı ardı ardına geçildi: 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 6 Nisan'da 2 trilyon dolar ve bugün itibariyle 3 trilyon dolar...

Toplamda CoinGecko, 10.418 kripto para birimi hakkında bilgi içeriyor. Bu kriptoların her biri, sırasıyla 1,24 trilyon dolar ve 567 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Bitcoin ve Ethereum ile birlikte yeni kümülatif piyasa değerine katkıda bulunuyor. Son günlerde, Solana ve Polkadot gibi diğer büyüyen kripto para birimlerinin değeri de artıyor ve Shiba Inu, son yedi günde %16,6 oranında düşüşe rağmen bir süreliğine çılgınca yükselmişti.

Bazı analistler Bitcoin'in patlayacağını ve yıl sonuna kadar 75.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta, eski bir İngiltere Şansölyesi olan Philip Hammond, kripto teknolojisinin finans dünyasında kullanımının artık kaçınılmaz olduğunu söylemişti.

Kaynak: Chip Online

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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