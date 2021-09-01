Piyasadaki belirsizliğe rağmen Ethereum yükselişini sürdürüyor

Kripto para piyasasında genel bir belirsizlik hakimken, piyasa hacmi bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un (ETH) kendinden emin bir şekilde yükselişinin devam ettiği ifade edilebilir.

Ethereum fiyatı Pazartesi günü başlattığı yükseliş grafikleri ile 3.200 doların üzerine doğru güçlü bir kırılma gerçekleştirdi. Bugün ise 14 haftanın en yüksek seviyesi olan 3.532 dolar görüldü. Dolayısıyla ETH, önemli direnç seviyelerini arka arkaya kırarak ciddi bir yükselişe imza atmış oldu.

Şu sırada 3.515 dolardan işlem gören ETH, son 1 hafta içinde de yaklaşık olarak %10 artış kaydetmiş oldu.

Elde edilen grafiklere göre şu an için 3.400 dolar ve 3.200 dolar seviyeleri güçlü destekler olarak işlem görüyor. Yukarı yönlü olarak ise ilk güçlü dirençle 3.600 dolar bandında karşılaşılabileceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak trend yukarı yönlü iken ETH için volatilitenin düşük olduğu ifade ediliyor.

Sosyal Medya Göstergeleri

Veri analiz platformu Skew'den elde edilen verilere göre geçen hafta en iyi performans gösteren kripto para birimleri içinde Ethereum da yer alıyor. Bu noktada asıl dikkat çeken ise ETH'un Bitcoin'i fiyat performansı noktasında geçmiş olması.

Buna ek olarak ETH'un 3.400 doları geçmesi ile sosyal medya ilgisinin de arttığı ifade ediliyor. Twitter, Telegram ve diğer sosyal medya platformlarındaki hacim artışı da gözle görülür durumda. Yaklaşık olarak bir haftadır süregelen sakinliğin ardından yaşanan bu artış, fiyata da yakın zamanda yansıyabilir.

ETH Fiyat Beklentileri

Etheruem fiyatı daha önce güçlü bir direnç olan 3.400 doları geçtiği için ve bu seviye şu anda desteğe dönüştüğü için yükseliş eğiliminde bulunuyor. Analistlere göre bu noktadan sonra ETH için en önemli seviye 3.600 dolar ve bu seviyenin desteğe dönüşmesi 4.000 dolarlık psikolojik seviyenin test edilmesini sağlayabilir.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.