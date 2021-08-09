Piyasada 'En büyük, en çok ve en yüksek'

Yeni haftaya başlarken Dolar Endeksi sakin ama altın, gümüş, nikel, petrol gibi ürünlerde yüzde 1'i aşan düşüşler yaşandı

Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yanmasıyla Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat yangını, cumartesi yağmurun da yağmasıyla kontrol altına alındı ve hasar tespitine göre 1 milyar TL civarında ilk maliyet ortaya çıktı. Son olarak, Muğla dışında yanan yer kalmadığı açıklandı.

Madalyaların pozitif etkisi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; "İlk madalyayı 1936 olimpiyatlarında alan Türkiye, 1960 olimpiyatlarında 7 altın 2 gümüş madalya alarak madalya sıralamasında 6. olmuşken (o zamanlar sadece güreşle madalya alıyorduk) sonrasında gerilemiştik. 2020 (aslında 21)'de altına göre yapılan sıralamada 35.olsak da 2 altın 2 gümüş ve 9 bronz ile 13 madalyaya ulaşıp toplamda rekor kırarak en iyi rakama ulaştık. Bunda iyi olduğumuz karatenin olimpiyat kapsamına alınması etkili oldu. 4 madalya oradan geldi. Ancak Okçuluk ve jimnastik gibi farklı branşlarda da madalya gelmesi sporun genele yayılmasını göstermesi açısından önemli sayılabilir. Zira madalya sıralaması da gösteriyor ki büyük ülkeler sporda da büyük ülke oluyor. Önümüzdeki 2024 Paris'te daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz." görüşüne yer verildi.

Borsalarda rekor süreci

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı: "Dünya borsalarında en yüksek rekor süreci devam ediyor. MSCI Dünya Endeksi 3102 ile yeni zirvesini gördü. Cuma günü ABD istihdam verileri beklentilerden iyi geldi. Yeni haftaya başlarken Dolar Endeksi sakin ama altın, gümüş, nikel, petrol gibi ürünlerde % 1'i aşan düşüşler var. Asya borsalarında hafif yükseliş var ama bunun ne kadar sahici olduğu konusunda şüphe edilebilir. 9 gündür art arda yükselen BIST100 Endeksi, bugün onuncu günü başarabilecek mi?"



"BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi" yorumuna yer verilen değerlendirmede "9 günlük yükselişle 1435'e kadar yükselip kayıpları telafi etti. Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.