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TIMETURK / EKONOMİ / Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?

Kötü bir Temmuzun ardından yeni aya % 2.5-3.3 arasında yükselişle başlayan Çin, Kore ve Hindistan endeksleri ise bu sabah yatay seviyelerde seyretti.

1 Gün Önce
2021-08-05 21:18:38
Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?

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Global piyasalardaki iyimser hava ve aybaşı etkisi ile borsalarda pozitif hava devam etti. Ay başından beri geçen 3 günde Fransa CAC40 Endeksi % 2 daha yükselerek yeni zirve rekoru kırarken Hollanda AEX Endeksi % 1.5 daha yükselerek yeni zirve rekoru kırdı.

ABD piyasasında patinaj

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; ABD'de endeksler yeni rekor kırmaya devam ederken önceki gün yaşanan patinaj dün de devam etti. Son bir haftada % 5 değer kaybeden petrol bu noktada öncü gösterge olarak kabul edilebilir. Kötü bir Temmuzun ardından yeni aya % 2.5-3.3 arasında yükselişle başlayan Çin, Kore ve Hindistan endeksleri ise bu sabah yatay seviyelerde seyretti.

Sıcak para verilerinde ip uçları

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı: "Türkiye'de BIST100 Endeksi tam 7 iş günüdür yükselerek 200 günlük hareketli ortalamayı geçme noktasına geldi. Bunda yabancıların banka ve ASELS hisselerindeki yoğun alımlarının etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla global para bolluğundan bize de düşen payın artması pozitif tarafta görülebilir. Uzun zamandır yoktular, "buna da şükür" diyebiliriz. TCMB'nin bugün açıklayacağı haftalık sıcak para verileri bize büyüklüğü konusunda ipuçlarını verecektir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması ise eksi tarafta görülebilir"

"Yüksek faiz yok çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir"

Değerlendirme şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşamki canlı yayında; salgın, orman yangınları ve gündeme dair konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Ekonomiyle ilgili öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Enflasyon noktasında da biz ağustosla birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bunun oranı şu anda bulunduğumuzun çok daha altında olur. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır” diye konuştu.

Değerlendirmede, "BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi. 7 günlük yükselişle 200 günlük ortalama yukarı geçildi. Artık aşağıda 1400 destek!" yorumuna yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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