Piyasa uzmanından kritik altın uyarısı: 'Hataya düşüp satış yapmayın'

Birikimini altına yatıranlara seslenen piyasa uzmanı İslam Memiş, hataya düşüp satış yapmamaları gerektiğini belirtti. Memişi, altın fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

Altın piyasaları son dönemde yatay seyrediyor. Altında Ons ve gram fiyatlarının son baharda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirme geldi. Birikimini altına yatıranlara seslenen İslam Memiş, uyarıda bulundu. Hataya düşüp satış yapmamaları gerektiğini belirtti. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Memiş Ons altın fiyatlarına değindi. "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek. Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Ünlü uzman, gram altın fiyatlarının 478-488 lira bandında seyrettiğine dikkat çekti. "Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Birikimini altına yatıranlara seslenen Memişi, uyarıda bulundu. Hataya düşüp satış yapmamaları gerektiğini belirtti. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.