Piyasa düşeni kaldırdı

Önceki gün görece az düşen Bankacılık Endeksi dün çıkarak iki günde güçlü kaldığını gösterdi

Pazartesi günü kıl payı artıda kalıp Salı günü yüzde 3.58 düşen BIST 100 Endeksi dün tepkisini verdi ve günü yüzde 1.92 artışla, 1,427.06 puandan kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında alımların arttığı görüldü. Önceki gün endekse göre az düşen Bankacılık Endeksi dün endekse göre çok çıkarak iki günde endekse göre güçlü kaldığını gösterdi.

İki aydır güçlü duruş var

"Aslında bankacılıkta 2 aydır güçlü duruş var. Yani yabancıdan para girişi var. Nisan'da BIST100 yüzde 0.4 artabilirken Banka Endeksi yüzde 2.2 artmıştı. Mayıs bitmek üzere ve BIST100 yüzde 2.1 artmışken Banka Endeksi yüzde 7.7 artmış durumda" değerlendirmesini yapan Alnus Yatırım Menkul Değerler'in analizinde, " Özellikle Garanti Bankasında Helikon Invest'in 6 Mayıs itibarıyla dolaşımın yüzde 10'unun topladığını açıklaması ile bu hisseye başka fonlardan da talebin arttığını görüyoruz. GARAN ay başından beri yüzde 13 artıda. BDDK tarafından Krediler ve Kredi kartlarına yönelik pandemi destekleri Haziran'ın sonuna kadar uzatılmıştı. Önümüzdeki hafta bu sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması haberi gelebilir. Buna yönelik basında haberler çıktı. Bu da bankaların kârlarını destekleyecek bir unsur olabilir." yorumuna yer verildi.

Pozitif seyir sürdü

Değerlendirmede şunlara dikkat çekildi: "Yurt dışında piyasalarda pozitif seyir dün de sürdü. Bu yıl başından beri geçen 5 ayda; Rusya, Fransa borsa endeksleri yüzde 15, Hollanda yüzde 14, Almanya yüzde 13 yükselmiş oldular. Dün orada kimi artıda kimi ekside kapandı. ABD'de ise yılbaşından beri yüzde 12 yükselen Dow Jones ve S&P500 Endeksi günü artıda kapattı. Bu sabaha baktığımızda emtialarda ufak bir düzeltme ve Asya'da hafif satışlar görülüyor. Ama asıl güçlü taraf Avrupa ve ABD olduğundan bu durumun henüz yükselişi bozabileceklerini söyleyemeyiz"

Değer kaybı gözleniyor

Analizde şunlara vurgu yapıldı: "Doları satıp diğer enstrümanlara giriş sürecinde dün dolar bacağında bir dönüşüm görüldü. 89'lu seviyeler ile son zamanların en düşüğüne gerileyen dolar endeksi 90ın üzerine atarak tepki verdi. Bu tepki yüzünden TL dahil gelişmekte olan ülke paralarında azda olsa değer kaybı gözleniyor. Bu sayede dün Euro ve Çin Yuanı karşısında tarihinin en yüksek değerine ulaşmışken orada da bir geri çekilme görülüyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.