Piton Döner Türkiye’ye mal oldu

Adanalı Mehmet İkram Usta’nın icadı olan Piton Döner’in ünü Adana dışına taştı. Ünlü döner ustası Mehmet İkram Taş, 2 metre uzunluğa varan tek parça ekmeğe döner yaptı. Adana’da oldukça ilgi gören döner çeşidine Piton Döner adını veren ve patentini alan İkram Ustanın ünü Adana sınırlarını aştı.

“Döneri bir kez yiyen bir daha müdavi oluyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan müşterilerimiz sayesinde de ünümü yayıldı. Yıllardır üzerinde çalıştığım özel bir tarifle hazırladığım dönerimin bu kadar popüler olması beni mutlu ediyor. Umarım diğer etnik lezzetlerimiz de bu kadar çok tanınır ve sevilir. “ Diyen Adanalı döner ustasıMehmet İkram Taş, Piton Döner konusunda açıklamalarına devam etti.

“Piton döner benim patentini aldığım bir üründür. Salatası ve özel ekmeği ile birlikte sunulur. Hem sunumu hem de lezzeti diğer dönerlerden oldukça değişiktir. Uygun fiyatı nedeniyle öğrencilerin en sevdiği menülerimiz arasında yer alır. Bununla birlikte İskenderun Döner çeşidimiz de çok tercih edilen patentli lezzetlerimiz arasında yer alır.” Şeklindeki ifadeleriyle Piton Döner olarak patentini aldığı dönerin bir rakibi olduğunu da itiraf etmiş oldu.

Piton Döner için % 80 göğüs eti ve % 20 but eti kullanılarak sarılan tavuk etleri, Adana'ya özgü 20 çeşit baharatla marine ediliyor. Odun ateşinde pişirildikten sonra da Mehmet İkramTaş Usta tarafından yapılan salata ve tek parça 2 metre uzunluğunda olan ekmeğe sarılarak servis ediliyor. İsteyene chedar peynir eklenerek de servis çeşitlendirilebiliyor.

Özel ekmeği ve yapılış şekliyle damak lezzetine önem verenlerin ilk tercihi olmaya aday olan Piton Döner, bakalım İskenderun Döner'i tahtından indirebilecek mi?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.