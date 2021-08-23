Pfizer, kanser tedavisi geliştiren Trillium'u satın aldı

Pfizer'ın kanser için yeni tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium'u satın aldığını duyurmasından sonra şirketin hisseleri piyasalar açılmadan önceki işlemlerde üçe katlandı.

Pfizer, kanser için yenilikçi tedaviler geliştirmeye çalışan Trillium Therapeutics'i hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek alacaklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Pfizer halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyecek. Bu da Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geliyor. Trillium'un hisseleri anlaşma haberi sonrasında yüzde 228 yükseliş kaydetti.

Trillium'un portföyünde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri tespit ve yok eden biyolojik ürünler bulunuyor. Pfizer Onkoloji Küresel Genel Müdürü Andy Schmeltz, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Trillium'un satın alınması onkolojideki liderliğimizi pekiştirdi ve hematoloji portföyümüzü geliştirmemizde önemli bir adım.” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.