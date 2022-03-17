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TIMETURK / EKONOMİ / Petrol tekrar yükselişte

Petrol tekrar yükselişte

Petrol fiyatları 3 günlük düşüşün ardından yükselişe geçti.

2 Saat Önce
2022-03-17 09:52:49
Petrol tekrar yükselişte

New York'ta vadeli kontratlar son 3 seansta yüzde 13'lük düşüş sonrası bugün varil başına 96 doların üzerine yükseldi.

Savaş, Rusya'dan petrol akışına ciddi anlamda zarar verirken Uluslararası Enerji Ajansı OPEC+ üyesi olan ülkede petrol üretiminin gelecek ay düşeceğini öngördü. Libya Başbakanı enerji krizini çözmek amacıyla OPEC'in arzı artırması gerektiğini bildirdi.

Son dönemde Avrupa'da devam eden savaş ve uygulanan yaptırımlar piyasalarda sert dalgalanmaya yol açmıştı. Yatırımcılar şimdi de dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakaları yakından izliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından üretimin artırılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Nymex'te Nisan vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.6 artışla 96.60 dolardan işlem gördü. Kontrat dün yüzde 1.5 düştü.

Mayıs vadeli Brent petrol ise dünkü yüzde 1.9'luk düşüş sonrası bugün yüzde 1.7 artışla 99.65 dolara yükseldi. Brent petrol ay başında 140 dolara yaklaşmıştı .

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