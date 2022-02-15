Petrol fiyatlarında yeni tahmin: Petrol fiyatları nedir? Petrol fiyatları düşecek mi?

Ukrayna-Rusya arasındaki siyasi krizi sebebi ile petrol fiyatları artış göstermişti. Peki petrol fiyatlarındaki artış sürecek mi? Yoksa petrol fiyatları düşecek mi? Petrol fiyatları grafik? 1 litre ham petrol fiyatı nedir?

Kovid-19 salgını ile birlikte petrol fiyatları talep-arz neticesinde değerinden çok daha fazla bir seviyeye çıkmıştı. Salgının etkisinin dahada kırılması petrolün fiyatında aşağı yönlü bir istikamet izledi. Şimdilerde ise varil başına 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları, üretici ülkelerin üretim kapasitesinin artan talebi karşılamakta yetersiz kalmasıyla yükseliş eğilimini sürdürüyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin petrol arzındaki endişeyi körüklemesi ile birlikte uzmanlar, petrolün varil fiyatının 100 doların üstüne çıkacağını söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen hafta yayınladığı aylık petrol piyasası raporunda, merkez bankalarının piyasalardan finansal desteği geri çekmesinin ve yılın geri kalanında faiz oranlarını hızla artırmalarının ekonomik büyüme ile petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceği, bunun da petrol fiyatlarını daha da yükselteceği konusunda uyarılarda bulundu.

IEA'ya göre, teknik sorunlar ve diğer bazı kapasite kısıtlamaları nedeniyle, OPEC+ grubu ocak ayında günlük 400 bin varillik artış yapma kararına karşın günde yalnızca 280 bin varil petrol üretimi yapabildi.

Grubun toplam üretim kaybı, geçen yılın başlangıcından bu yana günde yaklaşık 800 bin varile ulaştı. Grubun planlanan aylık artış seviyesini gerçekleştirememesi, küresel stoklarda keskin düşüşlere, petrol piyasalarının daha da daralmasına ve arz açığının oluşmasına yol açtı.

BRENT PETROL GÜNCEL FİYATI NEDİR?

Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz aylarda 84 dolar iken 15 Şubat 2022 itibari ile 93 dolardan işlem görüyor. .