Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Petrol piyasalarında tüm dikkatler OPEC+ koalisyonundan çıkacak üretim kararına çevrilirken, üretim kesintisinin beklentilerden daha büyük olacağına ilişkin haberler fiyatları sıçrattı.

ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 3 yükselişle başladı. İlk işlemlerde ABD ham petrolü 81, Brent petrol de 87 doların üzerini test etti.

OPEC+ toplantısı Çarşamba günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek. Bloomberg'e konuşan kaynaklar OPEC+ koalisyonunun 1 milyon varili aşan bir üretim kesintisi planladığını belirtti. Bununla birlikte kaynaklar nihai kararın Çarşamba günü yapılacak toplantıda alınacağına dikkat çekti.

Bu büyüklükte bir üretim kesintisi kararı çıkması durumunda pandemiden bu yana en büyük kesinti gerçekleştirilmiş olacak.

Price Futures Group Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn, 1 milyonu aşan bir üretim kesintisi kararının fiyatlara bir taban getirmeye yeterli olacağını belirtti. Oanda Group Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya da petrol fiyatlarındaki düşüş ivmesinin son bulduğu görüşünde. Moya, "Enerji piyasasında işlem yapan aktörler küresel yavaşlama endişeleri dolayısıyla bir süredir karamsardı, ancak artık petrol piyasasındaki risklerin yukarı yönlü olduğu söylenebilir" değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan'ın da aralarında olduğu Wall Street bankaları, OPEC+'ın fiyatları istikrara kavuşturmak için üretimi günde en az 500 bin varil düşürmesi gerekebileceği görüşünde.