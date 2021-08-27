Petrol fiyatlarında ''altın haç'' kabusu

Miller Tabak Baş Stratejisti Matt Maley ham petrolde çok nadir görülen ‘altın haç’ın oluştuğunu ve yüzde 50’ye kadar yükselişin mümkün olduğunu söyledi.

Petrol fiyatları oldukça büyük bir ralliye hazırlanıyor olabilir. Enerji sektöründe küresel fiyatlar geçtiğimiz birkaç ayda düşüşe geçse de dev kurumsal yatırım firması Miller Tabak'ın Baş Piyasa Stratejisti Matt Maley CNBC'deki röportajında ABD petrol fiyatlarında nadir görülen sinyallerin oluştuğuna dikkat çekiyor.

Maley, “Ham petrol haftalık grafiklerde altın haç olarak adlandırılan bir konumu gördü” uyarısında bulundu.

Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre bir varlığın fiyatlarında altın haçın oluşması kısa vadeli ortalama fiyat hareketlerinin uzun vadeli fiyat hareketlerini geçmesiyle oluşur ve bu genelikle daha büyük bir yükselişin gerçekleşeceği anlamına gelir.

Maley, petrol fiyatlarında söz konusu durumu açıklarken, “Bu durum yüzyılın başından bu yana sadece üç kez gerçekleşti ve her seferinde de %20 ila %50 arasında oldukça güçlü yükselişler görüldü” ifadelerine yer verdi.

Borsa uzmanı, “Eğer petrol bu noktadan ralli yapmaya devam ederse enerji hisseleri de birlikte yükselecektir ve bana kalırsa bu grup yılın son üç ayında oldukça iyi performans gösterecek” öngörüsünde bulundu.

KORUMA YATIRIMI ÖNERİSİ

Varlık yönetimi şirketi BK Asset Management'ın Döviz Stratejileri Genel Müdürü Boris Schlossberg aynı röportaj sırasında, piyasalar mevsimsel açıdan zor olan eylül aralık ticaret dönemine girerken yatırımcıların portföylerinde aşağı yönlü olası hareketlere karşı daha fazla koruma yatırımı eklemesini önerdi.

Schlossberg, “Ben bu borsaları ölmeyi reddettiği ve her zaman geri dönmeyi başardığı için ‘Terminatör' olarak tanımlıyorum. Ancak burada kesinlikle bir tehlike potansiyeli olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Döviz piyasaları uzmanı enflasyon baskılarının devam ettiği piyasalarda tahvil getirilerinin de artmasıyla değeri yükselen hisse senetlerinde düzeltme olasılığının da arttığını açıkladı. Schlossberg, “Tahvil getirileri ne kadar yüksek olursa Nasdaq'ta düzeltme olasılığı o kadar artar. Zira Nasdaq temelde paranın serbest kalması varsayımıyla faaliyet gösteriyor. Paranın biraz daha pahalı hale gelmesiyle değerlemeler daralmaya başlayacaktır. Bu yüzden bana kalırsa borsalardaki aşağı yönlü en önemi faktör muhtemelen bu olacaktır” dedi.

Piyasa uzmanı borsalardaki en az %5'lik düşüşlere karşı portföylerde koruyucu yatırımlara yer verilmesini öneriyor.

Kaynak: Borsagündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.