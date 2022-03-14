Özellikle savaşla birlikte hızla yükselen akaryakıt fiyatları, brent petrolün gerilemesi ile birlikte bir indirim beklentisi yarattı. Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarının 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor. Peki, Petrol fiyatları ne kadar? Petrole indirim geldi mi?

Brent petroldeki düşüşün ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Peki benzin ve motorinde inidirim olucak mı? Brent petroldeki düşüş pompaya yansıyacak mı?

Brent petrol fiyatları 130 doları aşınca benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda 112 dolara kadar geriledi. Aynı şekilde 15 lirayı gören dolarda 14, 70'lere kadar geriledi. Bu gerilemeyle birlikte benzin ve motorinde fiyatların pazartesi günü 3-4 lira ucuzlaması bekleniyor.

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.