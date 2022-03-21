Petrol fiyatı yükselişe geçti

AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haberler, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin beklentilerin azalması ve Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırılar petrolü yeniden tırmanışa geçirdi.

Gelen haberlerin arz endişelerini tetiklemesi nedeniyle Brent petrol vadeli işlemleri bir önceki işlem gününe göre yüzde 3,2 artarak varil başına 111 doların üstüne çıktı. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 3,4 artışla 108 dolara yükseldi.

BRENT PETROL FİYATI ARTIŞA GEÇTİ

Petrol fiyatları hafta sonu Suudi Arabistan'dan, Avrupa'dan ve Ukrayna'dan gelen haberlerin ardından bu haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

Gelen haberlerin arz endişelerini tetiklemesi nedeniyle Brent petrol vadeli işlemleri bir önceki işlem gününe göre yüzde 3,2 artarak varil başına 111 doların üstüne çıktı. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 3,4 artışla 108 dolara yükseldi. Petrol fiyatları hafta sonu Suudi Arabistan'dan, Avrupa'dan ve Ukrayna'dan gelen haberlerin ardından bu haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

Gelen haberlerin arz endişelerini tetiklemesi nedeniyle Brent petrol vadeli işlemleri bir önceki işlem gününe göre yüzde 3,2 artarak varil başına 111 doların üstüne çıktı. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 3,4 artışla 108 dolara yükseldi.

AB'DEN YENİ BİR HAMLE DAHA

Öte yandan Avrupa Birliği hükümetleri ile ABD Başkanı Joe Biden arasında planlanan görüşmelere ilişkin haberler de fiyat artışlarında etkili oldu. Görüşmeler batı ülkelerinin Moskova'ya yönelik tepkisini sertleştirmeyi amaçlıyor.

Bu hafta gerçekleşmesi planlanan görüşmelerde AB hükümetlerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı değerlendirilecek. Daha öncesinde ABD ve İngiltere Rus petrolüne yaptırım uygulayacağını açıklamış ancak AB ülkeleri bu konuda herhangi bir adım atmamıştı.

PETROL FİYAT ARTIŞININ ARKASINDAKİ GERÇEK NE ?

Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği tarih olan 24 Şubat'tan itibaren tırmanışa geçmişti.

Bu tarihten sonra kademeli olarak yükselen petrol fiyatları ABD ve İngiltere'nin Rus petrolüne yaptırım açıklamasının ardından Brent petrolü varil başına 140 dolar seviyesine yaklaşmış iki hafta önce ise sert inerek 100 dolar seviyesine düşmüştü. Ancak fiyatlar geçtiğimiz hafta barış görüşmelerine ilişkin beklentilerin azalması nedeniyle tekrar artmıştı.

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artışlar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması fiyatları da yukarı yönlü baskılıyor. .