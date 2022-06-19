Petlas Köln lastik fuarında ürünlerini tanıttı

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, 'Son yıllarda katlanarak artan ihracatımız, büyüme hedeflerimiz ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmede doğru yolda olduğumuzu gösteriyor' dedi.

Petlas, uluslararası lastik ve jant sektörünün buluşma noktası Köln'de The Tire Cologne (Uluslararası Lastik ve Jant Endüstrisi Fuarı) 2022'de yeni ürünleri ve yurt dışı pazarındaki başarısıyla yerini aldı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, 24-26 Mayıs 2022'de Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Lastik ve Jant Endüstrisi Fuarı'nda Petlas Avrupa'da gövde gösterisi yaptı.

Petlas ve Starmaxx markaları için hazırlanan iki ayrı stantta binek, hafif ticari, SUV-4×4, kamyon-otobüs radyal, zirai, iş makinesi, askeri ve uçak lastiklerini müşterileriyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, bu fuarla ihracatta odaklandıkları Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinden lastik sektörü temsilcileriyle yeni ürün ve teknolojilerini paylaştıklarını kaydetti.

Özcan, “Türkiye'nin artan ihracatında lastik sektörünün en büyük temsilcisi olmanın gücüyle yer aldığımız Köln Lastik Fuarı'nda binek, hafif ticari, ağır ticari, iş makinesi ve zirai lastiklerimiz ile yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

Petlas olarak her geçen yıl, uluslararası arenada önemli oyuncular arasında üst sıralara yükseldiklerini aktaran Özcan, 'Son yıllarda katlanarak artan ihracatımız, büyüme hedeflerimiz ve gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmede doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yaklaşımımızla birlikte bu fuarla sektörün nabzını tutma şansı yakalıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.