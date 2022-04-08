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TIMETURK / EKONOMİ / Petlas, güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor

Petlas, güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, mevsimine uygun lastik kullanımının güvenli sürüşün anahtarını oluşturduğunu belirterek, 'Yazın kış lastiği kullanmak, lastikleri çabuk yıpratıyor, araç performansını, yol tutuşunu, fren mesafesini ve yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-08 09:37:03
Petlas, güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, güvenli sürüş, yakıt ekonomisi ve araç performansına kadar birçok noktada mevsimine uygun lastik kullanımı önem arz ediyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli seyahat için 1 Aralık 2021'de başlayan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan itibarıyla sona erdi. Havaların ısınmasıyla birlikte motorlu taşıtlardaki kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirmek güvenli sürüşün anahtarını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, 7 derecenin altında kalan soğuk havalarda kullanıma uygun kış lastiklerinin, ısınan havalarda kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında aracın yol tutuşu ve durma mesafesinde avantajlar sağladığını vurgulayan Boran, 'Ancak sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor. Mevsimine uygun lastik kullanımı güvenli sürüşün anahtarını oluşturuyor. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır.' ifadelerini kullandı.

Boran, tüm sürücülere kış lastiklerini rafa kaldırarak yaz lastiklerini kullanmaları önerisinde bulundu.

Yazın kış lastiği kullanmanın, lastikleri çabuk yıprattığını, araç performansını, yol tutuşunu, fren mesafesini ve yakıt tüketimini olumsuz etkilediğini aktaran Boran, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kışlık lastiklerin yazın kullanımındaki bir diğer sakınca da lastik hamurunda kullanılan yumuşak kauçuktur. Bu, her ne kadar lastiğin düşük sıcaklıklarda daha iyi performans sağlasa da yükselen sıcaklıkla birlikte lastiğin hızlıca aşınmasına neden olabiliyor. Lastik aşınması yakıt tüketimini artırıyor ve aracınızı dinamik olarak kullandığınızda tüketimin daha da artmasına neden olabilir. Lastikten tam anlamıyla performans alınması için kış ya da yaz olması fark etmeksizin, lastik diş derinliği 4 mm'den az olan tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor.'

Boran, lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığını vurguladı. .

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