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TIMETURK / EKONOMİ / Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 17,4 arttı

Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 17,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artış kaydetti.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:51:14
Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 17,4 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda yüzde 17,4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 14,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 arttı.

Perakende ciro aylık arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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