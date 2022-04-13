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TIMETURK / EKONOMİ / Pehlivanoğlu Yapı En iyi Arazi Toplulaştırma ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar aldı

Pehlivanoğlu Yapı En iyi Arazi Toplulaştırma ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar aldı

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Pehlivanoğlu Yapı Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde En İyi Arazi Toplulaştırma Şirketi ödülüne layık görüldü.

7 Dakika Önce
2022-04-13 17:29:53
Pehlivanoğlu Yapı En iyi Arazi Toplulaştırma ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Pehlivanoğlu Yapıadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YAŞAR aldı. Ahmet YAŞAR yaptığı teşekkür konuşmasında arazi toplulaştırma hizmetinin ekonomiyi dar boğaza girmesini önleyen bir çalışma olduğunu, kırsal kesiminin kalkınması içinde çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Arazi Toplulaştırma İşi Yapan İş Adamları Derneği'nin (ATİYAD) kurucuları arasında yer alan Ahmet YAŞAR, Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği ile jüri üyelerine teşekkür etti.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İLE TARIMSAL ÜRETİME KATKI SAĞLANIYOR

Pehlivanoğlu Yapı hayata geçirdiği arazi toplulaştırma hizmetleri ile insanımızın daha az zaman, sermaye ve iş gücü ile üretim faktörlerinden en iyi şekilde faydalanmasına, tarımsal üretimin artırılmasına ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Tarım arazileri üzerinde karşılaşılan tapusal engellerin arazi toplulaştırma ile aşılmasını sağlayan Pehlivanoğlu Yapı, çiftçinin tarım için gerekli altyapıya ulaşmasına, tarım desteklerinden doğru ve tam şekilde faydalanmalarına katkıda bulunmaktadır.

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