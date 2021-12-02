DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Taciz ile suçlanıyordu... Papa istifasını kabul etti
Azerbaycan Atabeyliği'nden Moğol istilasına
JCR Raporu ve derecelendirme esasları
Trump’ın politikasına geri dönülüyor: Meksika'da Kal
Kuveyt Türk, 'ferah' çalışma modeli ile sürekli esnek çalışmaya geçti
Trendyol'da kasım kampanyalarında 63 milyon ürün satıldı
Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi uygulamasını zenginleştirdi
Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov atandı
Daikin e-ticaret kanalında cirosunu 3'e katladı
Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı
KARDEMİR, demir yolu tekerleği setini Eurasia Rail Fuarı’nda tanıttı
Yurt dışı sigorta ile ebeveyn koruması
THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası
TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı
Güler Sabancı: Çimsa ve Bunol dünya çapında başarı için bilgi birikimini birleştiriyor

TIMETURK / EKONOMİ / Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı

Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı

Pegasus Hava Yolları, 31 Aralık 2021'e kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıyor.

1 Saat Önce
2021-12-02 21:58:52
Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı

Pegasus Hava Yolları, 31 Aralık 2021'e kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus misafirleri, seyahat planlarının değişmesi durumunda son uçuş tarihi 29 Ekim 2022'ye kadar olmak koşuluyla ceza ödemeden biletlerini açığa alabiliyor ya da değiştirebiliyor. Türk Telekom Reklamı

Yalnızca tarifeli Pegasus seferleri için geçerli olan kampanya kapsamında, tüm bilet sınıflarında cezasız değişiklik ya da açığa alma hakkı bulunuyor. Bilet değişikliği yapılması durumunda, değişiklik yapılan uçuşun taşıma ücretindeki kalemler ile ilk uçuşun taşıma ücretindeki kalemler arasında ücret farkı var ise her bir ücret farkı tahsil ediliyor.

Kampanyaya katılım için değişikliklerin uçuştan en az 24 saat önce yapılması gerekiyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye https://www.flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri/tum-ucuslarda-cezasiz-degisiklik-hakki adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş