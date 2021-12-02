Pegasus'tan cezasız bilet değişikliği hakkı

Pegasus Hava Yolları, 31 Aralık 2021'e kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıyor.

Pegasus Hava Yolları, 31 Aralık 2021'e kadar satın alınan tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde, misafirlerine cezasız değişiklik hakkı tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus misafirleri, seyahat planlarının değişmesi durumunda son uçuş tarihi 29 Ekim 2022'ye kadar olmak koşuluyla ceza ödemeden biletlerini açığa alabiliyor ya da değiştirebiliyor.

Yalnızca tarifeli Pegasus seferleri için geçerli olan kampanya kapsamında, tüm bilet sınıflarında cezasız değişiklik ya da açığa alma hakkı bulunuyor. Bilet değişikliği yapılması durumunda, değişiklik yapılan uçuşun taşıma ücretindeki kalemler ile ilk uçuşun taşıma ücretindeki kalemler arasında ücret farkı var ise her bir ücret farkı tahsil ediliyor.

Kampanyaya katılım için değişikliklerin uçuştan en az 24 saat önce yapılması gerekiyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye https://www.flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri/tum-ucuslarda-cezasiz-degisiklik-hakki adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.