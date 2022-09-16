Pazarda palamut fiyatı ne kadar? Palamut fiyatı düştü mü? Eylül'de taze palamut tanesi ne kadar? Eylül ayının gelmesiyle denizlerde balık avı sezonu açıldı. Vatandaşlar pazarlara ve balık haline akın etti. Ancak beklenen fiyatlar henüz balıkçı tezgahlarına yansımadı. Palamut fiyatları son günlerde pazarlarda 60-90 TL arasında değişiyordu. Karadeniz'den gelen palamut bolluğu haberi ise vatandaşları sevindirdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar 250 ton palamut ile limana döndü. Bu da fiyatların düşmesini sağlayabilir.

Pazarda palamut fiyatı ne kadar? Palamut fiyatı düştü mü? Eylül'de taze palamut tanesi ne kadar? Eylül ayının gelmesiyle denizlerde balık avı sezonu açıldı. Vatandaşlar pazarlara ve balık haline akın etti. Ancak beklenen fiyatlar henüz balıkçı tezgahlarına yansımadı. Palamut fiyatları son günlerde pazarlarda 60-90 TL arasında değişiyordu. Karadeniz'den gelen palamut bolluğu haberi ise vatandaşları sevindirdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar 250 ton palamut ile limana döndü. Bu da fiyatların düşmesini sağlayabilir.

Balık av yasağı 15 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uzun süren aranın ardından denizlerde balık avı 1 Eylül'den itibaren yeniden başladı. 1 Eylül'de evcılar elleri oldukça bol dönmesine rağmen balık fiyatları oldukça yüksek seyrediyordu. Özellikle palamut fiyatları pazarlarda 60-90 TL arasında satılıyordu. 1 Eylül'den itibaren balıkçılar ağlarında palamut ve hamsi takılmaya devam ediyor. Pazarlarda oldukça yüksek seyreden fiyatlar ise halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 lira şeklindeydi.

Pazarda palamut fiyatı ne kadar?

Palamaut avında balıkçılardan güzel haberler geliyor. Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar 250 ton palamut ile limanlara geri döndü. Ayrıca Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu gibi illerden Karadeniz'e açılan balıkçılar da kasa kasa dolu balıklarla geri dönmeye başladı. Havaların soğumasıyla balık avcılığının daha da bereketlenmesi bekleniyor. Eylül'ün ortasında pazarda palamutun tanesi 60-60 TL arasında değişiyor.

Palamut fiyatı düştü mü?

Balık avcılarının kasaları palamutla dolmaya başladı. Palamut bolluğunun tezgahlara yansımasıyla fiyatların bir miktar aşağı çekilmesi bekleniyor.

Taze palamut tanesi ne kadar?

Palamutun tanesinin satış fiyatları değişkenlik gösterior. İri boy palamutun tanesi ortalama 90 TL'ye satılıyor. Bu rakam halde 60-70 TL'ye kadar değişebiliyor.

Palamut fiyatları düşecek mi?

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, liman içerisinde ciddi bir palamut sevkiyatı olduğunu belirterek, "Balıkçılar açısından şu anda umduğunuzu bulduk diyebiliriz. Liman içinde kamyonlardan adım atılacak yer yok. Balıkçılar seri olarak kamyonlara yüklemeye çalışıyorlar, bir an önce işlerini bitirip avlanmak için. Şu an tam bolluk zamanı. Bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için palamudun tüketilmesi lazım. Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında. Tekne başı ortalama 7 ton ile 10 ton arası bir balık geliyor. Yani kasa olarak hesaplarsak bin, bin 200 civarında. Balıkçıların yüzü kesinlikle güldü."