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PayPal'da büyük yenilik! O özelliğini faaliyete geçirdi

Ödeme konusunda hayatımızda önemli yeri olan PayPal, digital para alım-satım ve saklama hizmetini Amerika'dan sonra İngiltere'de kullanıma açtı.

35 Dakika Önce
2021-08-23 22:26:19
PayPal'da büyük yenilik! O özelliğini faaliyete geçirdi

İngiltere'de PayPal kullanıcıları bundan sonra hesaplarından Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash satın alabilecekleri açıklandı.

Buna ek olarak, PayPal'ın mobil uygulamaları üzerinden kripto para fiyatları gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek. Kripto para birimleriyle ilgili fırsatlar ve riskler konusunda da kullanıcılar bilgilendirilecek.

PayPal ABD'de söz konusu hizmeti sunmaya 2020'nin kasım ayında başlamıştı. O günden beri PayPal kullanıcıları ABD'de kripto parayla ödeme de yapabiliyor.

İngiltere'deki kullanıcılar PayPal ile İngiltere'de 1 pound değerinde bile kripto para alımı yapabilecek. Parayı hesapta tutmak için bir ücret alınmayacak. Ancak alım ve satımlarda işlem ve tahvil ücreti alınacak. Maksimum işlem limitinin ne kadar olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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