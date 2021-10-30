PayFix ile Alışveriş Fatura Ödeme ve Para Transferi

PayFix ile fatura ödeme para gönderme ve transferi oldukça kolay zahmetsiz, dilerseniz her yerden alışverişde yapabilirsiniz.

PayFix ile Alışveriş Yap Para Gönder Fatura Öde

Yeni nesil ödeme platformlarından biri olan Payfix, 6493 sayılı kanun gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşu tarafından verilen Lisansla ödeme kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Güvenli bir ödeme aracı olan bu sistemle para gönderme ve alışveriş işlemleri yapılabilmektedir. Yeni nesil bir ödeme aracı olan bu sistemle bireysel ve kurumsal kullanıcılar, gelişmiş bir finansal teknoloji kullanabilmektedir. Peki Payfix Para Gönderme Detayları ve alışveriş işlemleri nasıl gerçekleşmektedir. Bu ödeme sisteminin kullanıcılarına sağladığı avantajlar nelerdir? Biz de yazımız da bu konu hakkında genel bir bilgi paylaşmaya çalışacağız.

Para Gönderme ve Diğer Finansal İşlemler

Dijital cüzdan olarak da adlandırılan Payfix, debit ya da kredi kartına ihtiyaç duyulmadan telefon, tablet ve bilgisayardan paranızı güvenle yönetmenizi sağlamaktadır. Zaman ve mekân sınırı olmadan internetin olduğu her yerden bu sistem sayesinde tahsilat gerçekleştirebilir, ödemelerinizi yapabilir ve Payfix para gönderme gerçekleştirebilirsiniz. Kısacası bu ödeme sistemi ile istediğiniz gibi paranızı yönetebilirsiniz.

Buraya tıklayarak para gönderebilirsiniz.

Para Yatırma ve Para Çekme Nasıl Yapılmaktadır?

Günümüzde finansal teknolojini gelişmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması nedeni ile para yükleme işlemleri oldukça kolay bir hale gelmiştir. Bu ödeme sistemi ile para yüklemede de bu kolaylığı kullanıcılarına sağlamaktadır. Kullanıcılar Atm ve internet bankacılığı sayesinde kolaylıkla para yükleme işlemi yapabilmektedir. Resmi olarak hizmet veren uygulama ile güvenle para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kullanıcılar para çekmek istediklerinde kendilerine ait hesap numarası bilgilerini ekleyerek işlem yapabilmektedir. Ayrıca para yatırma işlemi için de yine kullanıcıların bir hesap bilgisini sistemle paylaşması gerekmektedir.

İlgili urlye buradan ulaşabilirsiniz https://www.payfix.com.tr/sayfa/para-cek.html

Avantajları Nelerdir?

Dijital ödeme sistemi olan ödeme sistemi aracılığı ile bireysel ve kurumsal müşteriler finansal hizmetlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bu sistemin genel olarak kullanım avantajlarına baktığımızda ise;

• Banka ve atm kartlarından bu ödeme sistemi ile güvenle ödeme alınarak nakit akışı kontrol edilebilmektedir.

• Kullanıcılar hesaplarında minimum 25 TL olduğunda istenilen işlemleri yapabilecektir.

• Cep telefonları pos cihazı olarak kullanılabilmektedir. Yani istenilen zamanda ve yerde tahsilat yapılabilmektedir. Bu durum kurumsal müşteriler için büyük avantajlar sağlamaktadır.

• Sanal Pos sayesinde tüm banka kredi kartlarıyla taksitli ya da tek çekim ödeme kolaylıkla alınabilmektedir.

• Bu ödeme sistemi ile anlaşmalı olunan mağazalar, restoranlar ve daha pek çok hizmetten indirimli olarak faydalanılmaktadır.

• Dijital cüzdan yardımı ile havale ve EFT işlemleri kolaylıkla gerçekleşmektedir. Ayrıca karşı tarafın aynı hesabı varsa o hesaba da rahatlıkla para gönderilmektedir. Tüm bu işlemler 7/24 yapılabilmekte ve gönderimler anında karşı tarafa ulaşmaktadır.

• Fatura ödeme, alışveriş yapma ve oyun oynama gibi işlemler ödeme sisteminin anlaşmalı olduğu her yerde güvenle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üye iş yerlerinde yapılan işlemlerde işlem ücreti alınmamaktadır.

• Yasal olarak da ödeme sistemi olduğu teyit altına alan sistem gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.

• Kullanıcılardan herhangi bir sabit ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hesap açmak da ücretsizdir.

Hesap Nasıl Açılmaktadır?

Bu platformu kurumsal ve bireysel müşteriler kullanabilmektedir. Kullanıcılar bu ödeme sistemi üzerinden fatura ödeme, sanal pos, para transfer ve yurt dışı para transferidahil pek çok işlem yapabilmektedir. Kullanıcılar hesap bakiyesi ve işlem hareketlerini kolaylıkla internet ve mobil şubeden takip edilebilmektedir. Kullanıcılar, hesap ekstresi ve hesap hareketlerini kontrol edilebilmektedir. Hesap açmak içinse;

• On sekiz yaşından büyük bireysel kullanıcılar, internet ya da mobil uygulama üzerine iletişim ve kimlik bilgilerini girerek hesap oluşturabilmektedir. Her kullanıcı sadece bir Payfix hesabına sahip olmaktadır.

• Kurumsal hesap açmak isteyen müşteriler ise "[email protected]" adresine e-posta göndererek firmalarını tanıtmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.