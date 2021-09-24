DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Paulo Coelho, kitabını Mete Gazoz'a adadı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Fed'ten işletmeler hakkında açıklama
Patnos Barajı kuruyor; tarım ve hayvancılıkta sıkıntı
İzmir’de ilk defa 16 kiloluk kalamar yakalandı
Çayın budanma süresi 7 yıl uzatıldı
Rekortmen dalgıçtan 6 kiloluk sinarit avı
2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Bu sene 2021 İSMEK yüz yüze mi? Bu sene İSMEK kursları olacak mı?
Abu Dabi fonları yatırım için Türkiye’de
2021 Ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar 2. ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi? Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi?
KARDEMİR'den inşaat demiri satışı
Fenerbahçe'den 'Şike kumpası davası'na ilişkin detaylı açıklama
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
YPG/PKK'lı itiraf etti: 'Ateşin büyüklüğüne göre 1000/2000 dolara yaktık'
Somali'de askeri karargah yakınlarında patlama

TIMETURK / EKONOMİ / Pasinler Ovası'nda kuraklığa rağmen patates bereketi

Pasinler Ovası'nda kuraklığa rağmen patates bereketi

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Erzurum'un verimli topraklarıyla buluşturulan sertifikalı patates tohumu, kuraklığa rağmen üreticinin yüzünü güldürdü.

2 Saat Önce
2021-09-24 16:45:07
Pasinler Ovası'nda kuraklığa rağmen patates bereketi

​​​​​​​Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, yem bitkileri, hububat ve fasulyenin yanında patates ekimi de önemli yer tutuyor.

Kentin verimli arazileriyle ön plana çıkan Pasinler Ovası'nda ise yoğunlukla patates üretimi yapılıyor.

Son yıllarda artan sertifikalı patates üretimi sayesinde yurt genelinde etkili olan kuraklığa rağmen kentte alınan yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum'un büyük bir hayvancılık potansiyelinin yanında 350 bin hektar işlemeli tarım arazisiyle önemli bir bitkisel potansiyelinin de bulunduğunu söyledi.

Akar, Erzurum'da yaklaşık 1,5 milyon dekarda hububat üretiminin yapıldığını belirtti.

"2-3 tonluk verim, sertifikalı üretimle 6-7 tona çıktı"

thumbs_b_c_f3f69bbde61e5598dde8eb297f426a75

Patates, çerezlik ayçiçeği, kuru fasulye üretimiyle de Erzurum'un ön plana çıktığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Erzurum genelinde yaklaşık 100 bin ton patates üretimimiz var ama bunun büyük bir kısmı Pasinler ilçemizde yapılmaktadır. Biz özellikle çiftçilerimize hem Bakanlık hem de Valilik imkanlarıyla sertifikalı patates tohumluğu dağıttık. Daha önce birim alandan alınan 2-3 ton civarındaki verim, sertifikalı üretimle 6-7 ton civarına çıktı. Son süreçte özellikle dışarıdan getirdiğimiz ve ilk defa denediğimiz 'Arizona' çeşidimizle yaklaşık 8 tonun üzerinde bir verim aldık."

06_2021_04_eylul_04_AA-25661067

Akar, bu yıl kurak bir sezon geçirildiğini hatırlatarak, özellikle bitkinin suya ihtiyaç duyduğu dönemde yağışın olmaması ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı da verim kaybının bulunduğuna dikkati çekti.

Patateste birim alanda geçmiş yıllara nazaran çok daha fazla verim elde etmenin kendilerini ve çiftçileri sevindirdiğini anlatan Akar, "Birim alandan 2 bin 500 kilogram almak var. 8-9 bin kilogram almak var. Doyasıyla patatesin hem sofralık değeri açısından hem de fiyatı açısından çiftçiye olumlu katkıları oluyor." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN