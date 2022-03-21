Pasif evler yüzde 90’a varan enerji tasarrufu sağlıyor

Enerji fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin çevre dostu hayat tercihleri, son dönemde yeni bir konsepti öne çıkardı.

Tedarik kesintileri ve jeopolitik faktörlerle tetiklenen enerji fiyatları, 2022'nin ilk çeyreğinde de artışını sürdürdü. Avrupa'da doğalgaz fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor tazelerken, varil petrolün fiyatı 115 dolara kadar çıktı. Enerji fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin çevre dostu hayat tercihleri, son dönemde yeni bir konsepti öne çıkardı. Sürdürülebilirlik yönüyle ve düşük enerji kullanımıyla öne çıkan pasif evlerin, ısıtma ve soğutmada standart binalara oranla yüzde 90'a varan tasarruf sağladığı tespit edildi.

Pandemi sonrası tüketici talebindeki toparlanmayla 2021'in başında ortaya çıkan küresel enerji krizi, tedarik kesintileri ve jeopolitik risklerle tetiklendi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları mart ayının başında megavat/saat başına 345 Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, geçtiğimiz yılın sonunda 80 dolar civarında seyreden bir varil petrolün fiyatı 115 dolara kadar çıktı. Avrupa Komisyonu'nun bir raporunda doğalgaz ve enerji fiyatlarındaki yükseklik ve oynaklığın en az 2023'e kadar süreceği öngörüldü.

Enerji fiyatlarındaki artış ve tüketicilerin çevre dostu hayat tercihlerine yönelmesi, enerji verimliliği konusunda bir standardı tanımlayan ve yapıların ekolojik ayak izini düşürmeyi amaçlayan pasif evlere olan ilgiyi artırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yapı malzemeleri üreticisi CPG Türkiye Pazarlama Müdürü Selva Demirel “Standart yapılara kıyasla ısıtma ve soğutmada yüzde 90'lara varan tasarruf sağlayan pasif evler, düşük enerji kullanımı ve çevre dostu oluşuyla tüketicilerin tercihleri arasında öne çıkıyor. Pasif evler, sıfırdan inşa edilebileceği gibi, mevcut evler de standartlara uygun projelerle pasif evlere dönüştürülebiliyor. Dünyanın önde gelen yapı malzemesi firması CPG Europe'un bir parçası, ülkemizde Almanya merkezli Pasif Ev Enstitüsü (Passivhaus Institute) tarafından belirlenen standartlara uygun pasif ev projelerinde, sızdırmazlık ve yalıtım ürünleri markamız illbruck ile çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİ KAZANIMI İLKELERİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLDİ”

Selva Demirel, “Erk House isimli proje, sürdürülebilirlik ve enerji kazanımı ilkeleri esas alınarak inşa edildi. Pasif Ev Enstitüsü'nün standartlarına uygun olarak tasarlanan proje, Türkiye'de sıfırdan yapılan ilk pasif ev olma özelliğini taşıyor. Pencereler, pasif evlerde enerji verimliliğini sağlamanın ve bu sayede ekolojik ayak izini en aza indirmenin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Pencerelerin kalitesini ve işlevini, kullanılan sızdırmazlık malzemesi belirliyor. Erk House projesinde kullanılan illbruck TP654 çok fonksiyonlu akıllı şişen bantlar, tamamen enerji tasarrufu ilkeleri göz önünde bulundurularak pasif evler ve net sıfır karbon emisyonu odaklı ev

uygulamaları için geliştirildi. Pencere ve kapıları şiddetli yağmurlara karşı sızdırmaz hale getirmek için kullanılan ve ısı ve ses yalıtımı sağlayan TP654 şişen bantlar, hava geçirmezlik değeriyle piyasadaki muadillerinden iki kat daha iyi performans gösteriyor. Kolay kullanımlı bir ürün olan ve silikon gibi ek uygulamalara ihtiyaç duymayan akıllı şişen bantlar, pasif ev projelerinin standartlara uygun gerçekleştirilebilmesi için hızlı ve çevreci bir çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı.

"YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK”

Almanya'dayken bir pasif evde yaşadıklarını ve bu konsepti Türkiye'de de uygulamak istediklerini söyleyen Erk House projesinin sahibi Ateş Erk, “Almanya'daki evimiz yazın serin, kışın sıcaktı. Evimizde kalorifer yoktu ve elektrik faturamız çok düşüktü. Artan enerji fiyatlarını düşününce, pasif ev uygulamalarını daha akılcı ve uzun vadeli yatırımlar olarak görüyorum. Pasif evlerde pencere ve duvarların birleştiği noktaların çok önemli olduğunu biliyorduk. Projenin maliyetini kısa sürede çıkarması için yüksek performanslı bir ürün tercih etmek istedik. Bu nedenle illbruck'un ısı, yağmur, hava ve akustik yalıtımı konusunda yüksek performans sunan akıllı şişen bantlarını tercih ettik” dedi. Ülkemizin ilk temelden planlanan pasif ev projesinin KU Architectural Design Studio'nun mimari tasarım ve pasif ev danışmanlığıyla yapıldığı belirtildi. DHA .