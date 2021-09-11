Parsel sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Belli bir parsel konusunda yatırımda bulunmak isteyen bireysel-kurumsal kişiler o parsel ile ilgili geniş ve ayrıntılı fikir sahibi olmayı esas alırken 'sorgulamayı' da ihmal etmiyor

Gayrimenkul sektörü ile gerek bireysel gerekse kurumsal kişiler yakından ilgilenirken zaman zaman özellikle arsa-ve parsel hususunda sıkça sorunlar ile karşı karşıya kalınıyor.

Parsel anlam olarak bir toprak parçasını ifade eder. Ancak gayrimenkul sektöründe ayrılmış ve sınırlanmış arazi parçasına parsel denilir. İmar Kanununun 18. maddesi gereğince bu toprak parçasının sahibi bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Özellikle belli bir parsel konusunda yatırımda bulunmak isteyen bireysel-kurumsal kişiler o parsel ile ilgili geniş ve ayrıntılı fikir sahibi olmayı esas almaktadırlar.Bu da belli bir yol ve yöntemi gerekli kılıyor....

Teknolojik dönem kolaylığı

Geçmiş yıllarda arazi sahibi kişiler için tapu parsel sorgulama oldukça uzun süren ve zor bir işlem olarak telakki ediliyordu. Genellikle tapu müdürlüklerine bizzat gitmek, il ve ilçeyi belirterek sorgulama yapmak gerekmekte idi.

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme sürecinin hızlanmasına paralel internetin yaygın kullanımı sonucu geliştiren programlar sayesinde online parsel sorgulama işlemleri oldukça kolay ve kısa süre yapılabilmekte.Parsel sorgulama konusunda pek çok web sitesi ve programlar kullanılsa da temelde iki şekilde sorgulama yapılabilir. Bunlardan en çok kullanılanı e-devlet uygulaması; diğeri ise tkgm parsel sorgulama yöntemidir.

Detaylı incelemek için adımlar

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün web sitesine girerek kolayca kadastro parsel sorgulama işlemleri yapılabilir. Dilerseniz direkt olarak, “https://parselsorgu.tkgm.gov.tr” adresine de tıklayarak, sorgu sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu alanda sol kısımda yer alan lokasyon bilgilerini girerek sorgulama yapabilir, parsel ve pafta bilgilerini detaylı şekilde görebilirsiniz. Hatta eğer biliyorsanız enlem ve boylam bilgilerini de girerek, sahip olunan arsaya ait koordinat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Peki hata oluşursa...

TKGM üzerinden sorgu yaparken hata oluşursa, TAKBİS kaydınız yok demektir. Ada ve parsel sorgulama için özel hizmet veren siteler ile bilgi paylaşımı yapan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), kişisel verilerin güvenliği konusunda TAKBİS kaydı yapılmasına ve her sorgulama öncesinde bu bilgilerin doğrulanmasına önem vermektedir.

E-devlet hizmetini kullanabilirsiz

e-Devlet üzerinden ada parsel sorgulama yapabilmek için önce e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Eğer şifreniz varsa, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e bağlanabilirsiniz. Sistemde yer alan e-Hizmetler alanında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü seçin. Açılan yeni pencerede, en üst menüde, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sekmesine tıklayın. Karşınıza kayıtlı bilgilerinize ait tapu ve parsel bilgileriniz çıkacaktır. İsterseniz harita üzerinden de arsanıza ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.