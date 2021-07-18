DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Netflix Türkiye ağustos takvimi belli oldu
Tekirdağ'da arılar çiftçilere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
Tarım Kredi'den çiftçiye 600 milyon TL faizsiz kredi
DSÖ'den Türkiye'ye uyarı: 3K'dan uzak durun
Menderes Karaduman’dan bayram mesajı: Ümmeti ve nihai manada insanlığı hatırlama zamanı
Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti
Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri yakalandı
Filistinliler yıkılan evlerin yeniden inşası için protesto düzenledi
Para Politikası Kurulu toplantı özetinin tarihi değişti
Karavan fiyatlarında pandemi etkisi: Kiralamada hızlı yükseliş
OPEC'ten petrol üretimini artırma kararı
ABD’li diplomatlar arasında ‘gizemli hastalık’ paniği
Taliban lideri Ahundzade: Anlaşabiliriz
TOGG yerli otomobilin montajından ilk görüntüler
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Para Politikası Kurulu toplantı özetinin tarihi değişti

Para Politikası Kurulu toplantı özetinin tarihi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 14 Temmuz tarihli toplantısının özetinin yayım tarihi değişti.

3 Saat Önce
2021-07-18 17:32:26
Para Politikası Kurulu toplantı özetinin tarihi değişti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bloomberg'in haberine göre, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, daha önce 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Metni ile kamuoyuna açıklanan yayımlanma tarihinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu Toplantı Özeti, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH