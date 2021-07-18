Para Politikası Kurulu toplantı özetinin tarihi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 14 Temmuz tarihli toplantısının özetinin yayım tarihi değişti.

Bloomberg'in haberine göre, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, daha önce 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Metni ile kamuoyuna açıklanan yayımlanma tarihinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu Toplantı Özeti, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.