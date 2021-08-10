'Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecek'

'Dolar Endeksi 93’e ulaştı. Bu yüzden USDTRY 8.65 seviyelerinde. TCMB Faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Beklentiler değişim olmayacağı yönünde...'

"Maalesef 9 gündür yükselen BIST100 Endeksi, 10. günü uzun süre önde götürmesine rağmen kapanışa doğru kayıpla kapatınca seriyi devam ettiremedi" değerlendirmesini yapan Alnus Yatırım," BIST 100 endeksi, günü % 0.15 düşüşle 1,432.61 puandan kapattı. Avrupa'da da DAX % 0.1, CAC40 % 0.1, IBEX35 %0.15 kayıpla kapattı. Tam bir pozitif korelasyon. Mükemmel uyum! ABD'de S&P500 de % 0.1 kayıpla kapatınca global düzende hep beraber az kayıpla kapattılar" analizine yer verdi.

Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Ancak günün hikayesi borsalar değil emtialardı. Altın, gümüş zaten güne yoğun satıcılı başlamıştı üstüne petrol %5'e varan düşüş yaşadı. Bugün tepki verecekler elbet ama bunların düşmeye devam etmesi borsaları da etkileyebileceğinden bir gözle de oraya bakmak gerek. Belki şu haber, “emtialara talep artacak” denilerek işe yarayabilir: ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin nihai metni konusunda uzlaşmaya varıldı. Bugün Senato'da paket oylanacak"



"Dolar Endeksi 93'e ulaştı. Bu yüzden USDTRY 8.65 seviyelerinde. TCMB Faiz kararı Perşembe günü açıklanacak. Beklentiler değişim olmayacağı yönünde. Normalde toplantı öncesi TL değer kazanırdı. Bakalım bu kez nasıl olacak?" ifadelerine yer verilen değerlendirmede şu noktalara dikkat çekildi:



"Dünkü iki haber Türkiye için önemliydi: Fenerbahçe Etherium altyapısı kullanarak ERC20 üzerinden kulüp tokeni çıkardı. Galibiyetlerde, başarılarda token yakılarak kalanlara prim yaptırılacak bu sistemdeki ilk arza yoğun talep geldi. Trendyol, 16.5 milyar dolar değerleme ile 1.5 milyar dolar yatırım aldı. Şirketi Çinli Alibaba tam 3 yıl önce satın aldığında 970 milyon dolar şirket değerlemesi vardı. Trendyol ilk Türk decacornu (10 milyar üstü girişim) oldu.

Dün akşam solo mali tablolar için son gün olduğundan yoğun bir şekilde açıklama geldi. Dolayısıyla bugün hisse bazlı hareketlere yol açacaktır. Hemen belirtelim, konsolide bilançolar için son gün 19 Ağustos. Bugün yurtiçinde işsizlik oranı açıklanırken Almanya'da Zew Endeksi açıklanacak.

BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi. 9 günlük yükselişle 1435'e kadar yükselip kayıpları telafi etti. Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecektir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.