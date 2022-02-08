Panelsan halka arz tarihi ne zaman 2022?

Piyasaları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Panelsan halka arz süreci resmen başladı. Haberin açıklanmasından sonra yatırımcılar Panelsan ne zaman halka arz edilecek? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki, Panelsan halka arz tarihi ne zaman? Panelsan hisse halka arz oransal mı eşit mi?

Şubat ayında halka arz olacak şirketler yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da halka arz işlemleri yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Panelsan halka arz tarihi ve detayları açıklandı. 2022 yılının halka arz onayını alan ilk şirketi olan Panelsan halka arz ne zaman yapılacak? İşte merak edilen haberin detayı…

Panelsan ne zaman halka arz edilecek?

Panelsan talep toplama tarihleri 9 Şubat 2022 itibari ile başlayacak. 9 Şubat, 10 Şubat ve 11 Şubat tarihlerinde yatırımcılardan talep toplanacak ve ardından süreç devam edilecek. Halka arz için yapılan resmi açıklamalara göre arz sürecinde oransal dağıtım yöntemi tercih edilecek. Panelsan halka arz fiyatı ise 10,20 TL olarak belirlendi. Panel sektörünün lider markası olması nedeni ile yüksek ilginin gösterilmesi bekleniyor.

Panelsan hisse halka arz oransal mı eşit mi?

Ek satışlarda dahil olarak Panelsan toplamda 21.000.000 pay satışı gerçekleşecek. Talepler #PNLSN kodu ile yapılacak. Oransal dağıtım yöntemi ile birlikte Panelsan halka arz süreci tamamlanacak. Halka arzda dağıtım oranları ise şu şekildedir;,

%50 yurtiçi bireysel yatırımcı

%40 yurtiçi kurumsal yatırımcı

%10 yurtdışı kurumsal yatırımcı

Panelsan halka arz hangi bankalar aracı olacak?

Panelsan halka arz konusunda bank aya da yatırımcı olarak tercih edilen kurum Gedik Yatırım. Bu nedenle dolayı tüm süreçler Gedik Yatırım öncülüğünde yapılacak.

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