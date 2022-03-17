Pandeminin ekonomiye maliyeti ortaya çıktı

Türkiye, 11 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından oldukça zorlu bir süreçten geçti. Ülke ekonomisinin ciddi yaralar aldığı bu iki yıllık dönemi mümkün olan en hasarsız şekilde atlatılması için birçok destek ve tedbir kararı alındı. Bu iki yılda ekonomide neler yaşandı? İşte bu süreçte yasanan önemli olaylar...

Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirirerek yüzde 9,75 seviyesine çekti. Bu karara ek olarak 17 Mart, 31 Mart ve 17 Nisan 2020 tarihlerinde koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla bankalar ve reel sektörü rahatlatmaya yönelik tedbir paketleri açıklandı.

"EKONOMİK İSTİKRAR PAKETİ" DEVREYE ALINDI

18 Mart 2020 tarihinde 100 milyar TL'lik "Ekonomik İstikrar Kalkanı" pakedi açıklandı. Paket, kısa çalışma ödeneği, üretime ara veren işletmelerde çalışanlara gelir desteği, belli şartları karşılayan işçilere günlük 39,24 TL destek ve ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyar TL'lik kaynak aktarımı gibi yardımları içeriyordu.

YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU

21 Mart 2020 tarihinde 46 ülke ile uçuşlar durduruldu. 27 Mart tarihinde bu karar beş ülke hariç tüm ülkelerden uçuşların durdurulması olarak değiştirildi. Daha önce açıklanan barlar, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve kafelerin kapatılması uygulamasına kuaför ve güzellik salonları da eklendi.

Öte yandan 30 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Aynı gün kamu bankalarından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" başlığıyla 10 bin TL'ye kadar yüzde 0,49 faizle kredi sunmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARTMALAR YASAKLANDI

17 Nisan 2020'de Pandemi nedeniyle işletmelerin faaliyetlerinin durması sonrası ortaya çıkan istihdam endişeleri nedeniyle işten çıkarmalar üç ay boyunca yasaklandı.

BDDK'DAN YABANCI BANKALARA TL İŞLEM YASAĞI

Ülkede artan döviz ihtiyacı, eriyen rezervler ve parasal genişleme politikaları nedeniyle yatırımcılar TL satarak döviz alımına başladı. Bu satışlar sonucunda dolar/TL kuru 7,26 seviyesini görerek rekor tazeledi. BDDK üç yabancı bankanın Türk Lirası işlemlerini yasaklama kararı aldı ve kur 7,08 seviyesine geriledi. .