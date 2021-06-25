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Panasonic'ten ''Tesla'' kararı: Tüm hisseler satıldı

Panasonic'ten ''Tesla'' kararı: Tüm hisseler satıldı

Japon teknoloji devi Panasonic, elektrikli araç üreticisi Tesla'da bulunan hisselerinin tamamını sattı.

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25.06.2021 16:42:31
Panasonic'ten ''Tesla'' kararı: Tüm hisseler satıldı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın firması Tesla ile ortak batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını sattı.

Japonya'nın en önemli ekonomi yayını Nikkei, Tesla'nın en eski endüstri partneri olan Panasonic'in satışı yaklaşık 3.6 milyar dolar (400 milyar yen) karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.

​Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Musk'ın 2020'de açıkladığı plana bağlı kalarak yeni nesil batarya hücresi sağlamayı devam edeceklerini açıkladı.

Panasonic, 2010 yılında yaklaşık 2.4 milyar yen (21,65 milyon dolar) karşılığında 1.4 milyon Tesla hissesi satın almıştı.

Toyota ve Daimler'in de Tesla ile çalıştıkları bilinse de Panasonic, elektrikli araç üreticisi şirketin en yakın partneri olarak her zaman bir adım önde yer aldı. Panasonic, Tesla araçlarının bataryaları için en fazla iyon hücre sağlayan ve araç tasarım süreçlerinde Tesla mühendisleriyle en yakından çalışan şirket oldu.

Panasonic, Musk'ın Sparks ve Nevada'da yer alan devasa fabrikalarında da şirketle işbirliği yaptı. Japon teknoloji devi, Tesla'nın geçen sene kapanan New York ve Buffalo'daki tesislerinde de elektrikli araçlar için güneş enerjisi sistemleri üretti.

Panasonic, bu yılın başlarında yapay zeka yazılımı geliştirme şirketi Blue Yonder'i 7 milyar dolara satın alma hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Şirketin Tesla hisselerinden elde ettiği geliri bu satın alma işlemi için kullanacağı belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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