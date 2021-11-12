Pamuk krizi kapıda; TİM Başkanı Gülle’den açıklama

Pamuk fiyatlarındaki artış hazır giyim sektöründe büyük sıkıntıya yol açtı. TİM Başkanı Gülle, hazır giyim sektöründe yaşanan ham madde sıkıntısı nedeniyle Türkiye'de pamuk üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini belirterek, 'Kendimize yetecek emtiayı üretmemiz gerekiyor.' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyada pamuk fiyatlarının artması nedeniyle hazır giyim sektöründe ham madde sorunlarıyla karşılaşıldığını söyledi.

Salgın döneminde emtia fiyatlarında yaşanan artışlara dikkati çeken Gülle, Türkiye'nin kendi emtialarına sahip çıkması gerektiğini bildirdi. Gülle, emtianın artık en büyük güç olduğunu ifade ederek, "İthal ikame yatırımlarımıza devam etmemiz ve ithal edilen bütün ürünlerin ham maddelerini, kaynakları üretmemiz lazım. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığımıza önerimiz şudur, tarım alanlarını genişletin, büyütün ve tarımda pamuk üretimini artıralım. Artık dünyada da pamukla ilgili emtia temininde sıkıntı olacak. Bu nedenle kendimize yetecek emtiayı üretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin kalkması talebine de değinen Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracata yönelik yapılan bu tür ithalatlarda, dahilde işleme rejimi belgesiyle ilgili kullanımda bir sorun yok, yüksek miktarda kullanılıyor. Bu sektörlerimizin talebine kulak tıkayamayız, onları da dinliyoruz. Sayın Ticaret Bakanı'mıza arz edeceğiz. Sektörlerimiz için en doğrusu neyse onun yapılması tarafındayız."

İhracat bu kadar yoğun giderken bütün sektörlerde iç piyasa dengelerinin de gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Gülle, "İçerideki talep dengesi bozulunca da bu sefer fiyat artışları ve başka şeye sebep oluyor. Hem burayı korumamız hem ihracatı artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri sorunu dile getirmişti

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, son bir yılda pamuğun fiyatının dünyada yüzde 57, Türkiye'de yüzde 86,6 artış gösterdiğini aktararak, "Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle temin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz." demişti.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat da pamuk açığı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek, iplik ithalatında yüzde 5 ile 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması talebinde bulunmuştu. Kanpolat, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu bildirmişti.

Türkiye'de üretim artışı bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Pamuk Bülteni'ne göre, dünyada 2021/2022 üretim sezonunda 32,6 milyon hektar alanda 26,2 milyon ton lif pamuk üretilmesi, tüketiminin ise 26,9 milyon ton olması öngörülüyor. Türkiye'de 2020 yılında 1,77 milyon ton olan kütlü pamuk üretiminin TÜİK 2'nci tahminine göre yüzde 26,9 artarak bu yıl 2,25 milyon tonu bulacağı tahmin ediliyor. Türkiye 2020 yılında 1,1 milyon ton pamuk ithal ederken, aynı dönemde 26,8 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı gerçekleştirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.