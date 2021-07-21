DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı
Bayraktar TB3'e yeni görev
Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü
İngiltere'de enflasyon, borç ödemelerini rekor seviyeye çıkardı
Murat Karayılan'dan 'bırakın kaçın' talimatı
Boca Juniorslı oyuncular polisle çatıştı
Taliban sözcüsü: Türkiye bizim kardeşimiz, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
Amerikan vakfı Türkiye’de hangi medyaya ne kadar para verdi?
Adana'da saz kedisi görüntülendi
Görme engelli öğretmen artık daha özgürce dolaşabiliyor
Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar katkı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında son durum
Karamollaoğlu’na yakın partilerde 'Asiltürk' rahatsızlığı!
Şalgamlı bulgur salatası tarifi
Kızıldeniz'in balıkları Akdeniz'i istila etti!

TIMETURK / EKONOMİ / Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı

Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı.' ifadelerini kullandı.

4 Saat Önce
2021-07-21 11:04:22
Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araçların yenilenmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen esnaf için çok daha büyük bir maliyet gerektirdiğine işaret ederek, "Geçen yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"ÖTV indirimi bütçede açık yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak hem de sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır. Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşvikiyle de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır."

Palandöken, ÖTV indiriminin otomotiv üretim ve satışına ivme kazandıracağını belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH