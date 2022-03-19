Pahalılık mutfağı vurdu

Artan hayat pahalılığı, Ramazan ayında yapılacak alışveriş sepetini de vurdu. Ramazanla özdeşleşmiş güllaca yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. Hurmanın fiyatı 100 liraya çıktı. Peynir ve zeytin fiyatı ise tavan yaptı.

Ekonomik krizin etkisi her geçen gün halkı daha da etkiliyor. Fiyat etiketleri bazen gün içinde 3-4 kez değişirken, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda kalan vatandaşın poşeti her gün daha da az doluyor.

FİYAT ARTIŞI ÖNLENEMİYOR

Fiyat artidinda rekor yüzde 224 zamla ayçiçek yağında. 2021'de 54 TL'ye alınan 4 litrelik yağın fiyatı 175 liraya çıktı. Geçen yıl kilosu 6 lira olan bulgur 16 TL'ye, 9 liraya satılan yeşil mercimek 22 TL'ye satılıyor. Tavuk ürünlerinin fiyatlarında yüzde 100-145 arasında artış yaşandı.

ESNAF ARTIŞTAN ŞİKAYETÇİ

Artan fiyatlar tüketici etkilediği kadar esnafıda etkiledi.Bircok esnaf fiyat artışından şikayet ederek gelen zamlardan sonra satışların ciddi oranda düştüğünü, fiyatı görünce alışveriş yapmadan giden vatandaşların olduğunu söyledi. .