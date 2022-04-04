PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 925 erkek 75 kadın olmak üzere toplam bin komiser yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Duyurudan sonra PAEM komiser yardımcısı alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PAEM 1000 komiser yardımcısı ne zaman?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) için meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı alınacak. PAEM komiser yardımcısı alımı için başvuruda bulunmak isteyen polis memurları başvuru şartları ile başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayı…

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman 2022?

PAEM komiser yardımcısı alımı için ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru henüz yapılmadı. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 400 TL, 04 Nisan 2022 saat 09.00'dan 12 Nisan 2022 saat 17.00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 7.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?

1- Dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3-Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

4-Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

5-Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

6-PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

7-Ayrıca 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatlar yapılacaktır.

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