Özgür Onur özgüven Türkiye – Özbekistan iş konseyi başkanı oldu

Özgüven Mimarlık ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Onur Özgüven, DEİK Olağan Genel Kurulu’nda Türkiye – Özbekistan İş Konseyi Başkanı seçildi. Özgüven, Türkiye’nin Özbekistan ile 2021 yılında 3 milyar Dolar’a ulaşan ticaret hacmini, iki ülkenin ortak hedefi olarak 2022 yılı sonuna kadar 5 milyar Dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu) Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Türkiye – Özbekistan İş Konseyi Başkanlığı'na Özgüven Mimarlık ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Onur Özgüven getirildi.

2004 yılından itibaren Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Özbekistan ve Kazakistan'da çok sayıda yatırım, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri veren Özgür Onur Özgüven, bölgenin en hızlı büyüme kaydeden Türk iş insanları arasında yer alıyor.

ÖZBEKİSTAN İLE TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLAR'A YÜKSELTECEĞİZ

Son yıllarda Türkiye ile ticaret hacmi genişleyen Özbekistan'ın Türk iş insanları için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Özgür Onur Özgüven; “Orta Asya bölgesi ile ilişkilerimiz şüphesiz ki ülkemiz açısından stratejik öneme sahip. Bununla birlikte ticari alandaki ilişkilerimiz de bölge ülkeleriyle oldukça kuvvetli. Özbekistan da bu ülkelerin başında gelmekte. Ülkenin son 5 yılda yakaladığı gelişim takdire şayan. Bu gelişmede Türk iş insanlarının da büyük payı vardı. Özbekistanlı iş insanları birçok noktada Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmayı tercih ediyorlar. Bu anlamda Türk iş insanları ile güçlü ilişkiler kuruyorlar. Son yıllarda ülkemiz ile Özbekistan arasında genişleyen bir ticaret hacmimiz var. Özbekistan'ın dış ticareti 42 milyar Dolar. İthalat – ihracat ayağında en dengeli ticareti yürüten ülke ise Türkiye. 2021 yılında Özbekistan ile ticaretimiz 3 milyar Dolar'a ulaştı. Geçtiğimiz yıl ülkede 321 Türk sermayeli şirket kuruldu ve toplam Türk şirketi sayısı 1830'a yükseldi. Bugün ülkedeki yabancı şirketler arasında Türkiye, Rusya ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Burada Türk iş insanları için çok büyük bir potansiyel var. Gerek inşaat, alt yapı gerekse ürün ve hizmet faaliyetleri gibi farklı noktalarda ihtiyaçlar bulunuyor. İki ülke arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirerek çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri arttırmayı planlıyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyaretinde, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıkları hedefleri gerçekleştirmek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar Dolar seviyesine yükseltilmesi de hedefler arasında yer alıyordu. Bizler de bu hedef doğrultusunda DEİK Başkanımız Nail Olpak'ın da desteğiyle üzerimizde düşen tüm yükümlülükleri memnuniyetle yerine getireceğiz.” dedi. .